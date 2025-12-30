الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
انتظام المرور بالطريق الغربي بالفيوم بعد إزالة أثار حادث انقلاب ميكروباص

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة أثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى  مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة علي السيارة، ما أدى إلى انقلابها في نهر الطريق، وتسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام  لتلقي العلاج اللازم، وأزيل أثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

قرارات النيابة العامة

تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

نصائح من الإدارة العامة للمرور

وتقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار منها السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة، التحكم فى عجلة القيادة، لأن سطح الطريق يكون زلقًا،  تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

التحفظ على أدوية مخدرة مدرجة بالجدول داخل محل مستلزمات طبية بالفيوم

ضبط 7 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية وأموال ودعاية مخالفة بالفيوم والبحيرة وقنا (صور)

وشددت الإدارة العامة للمرور علي مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

