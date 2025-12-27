السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، قيتو
18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، في مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة عثمان، التابعة لمركز سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، تحت حراسة الأجهزة الأمنية، لحين الانتهاء من التحقيقات.

تفاصيل مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارين من مأمور مركز سنورس، يفيد بتلقي إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة عثمان التابعة لمركز سنورس ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة علي المشاجرة وضبط طرفيها، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين منعا لتحدد الاشتباكات بينهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، تحت التحفظ.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، والتحفظ على طرفي المشاجرة لحين الانتهاء من التحقيقات، وتولي التحقيق.

عقوبة إحداث عاهة لشخص أثناء مشاجرة

يذكر أن المادتين 240، و241، من قانون العقوبات، حددتا عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات  بالسجن المشدد، كما تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه، "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات.

انتشال جثث 3 شبان انهار عليهم منزل أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

مصرع طفل وإصابة 3 شباب في حادثين متفرقين بالفيوم

كما تنص المادة رقم  241 على أنه، "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على 20 يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيها، ولا تجاوز 300 جنيه ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصابة 3 اشخاص أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية غرفة عمليات شرطة النجدة مركز شرطة اطسا مستشفي مستشفي الفيوم مستشفي الفيوم العام مستشفي سنورس مدير أمن الفيوم مستشفي سنورس المركزي

مواد متعلقة

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

طه عبدالوهاب خبير المقامات: محمد الموجي قال لي أنت "أحسّ" أذن في العالم.. قضيت 45 عاما في خدمة القرآن وتعليمه.. ومعظم قراء الإذاعة تلاميذي

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الآداب والضوابط الشرعية لتنظيم المعاملات بين الناس

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

الأكثر قراءة

6915 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب تناطح السحاب خلال منتصف تعاملات اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

القبض على دجال الدقهلية المتهم في واقعة "فيديو إخراج الجن من فتاة"

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

درجة الحرارة الصغرى 6 بشمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

داوود عبد السيد، رحيل "فيلسوف الصورة" الذي فتش في "أرض الخوف" عن الحقيقة

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

حكاية جامع الحدادين في حلب، أسماؤه وتاريخ بنائه ومكانته

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads