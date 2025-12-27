إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، في مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة عثمان، التابعة لمركز سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، تحت حراسة الأجهزة الأمنية، لحين الانتهاء من التحقيقات.

تفاصيل مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارين من مأمور مركز سنورس، يفيد بتلقي إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة عثمان التابعة لمركز سنورس ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة علي المشاجرة وضبط طرفيها، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين منعا لتحدد الاشتباكات بينهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، تحت التحفظ.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، والتحفظ على طرفي المشاجرة لحين الانتهاء من التحقيقات، وتولي التحقيق.

عقوبة إحداث عاهة لشخص أثناء مشاجرة

يذكر أن المادتين 240، و241، من قانون العقوبات، حددتا عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات بالسجن المشدد، كما تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه، "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات.

كما تنص المادة رقم 241 على أنه، "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على 20 يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيها، ولا تجاوز 300 جنيه ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.