التحفظ على أدوية مخدرة مدرجة بالجدول داخل محل مستلزمات طبية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي مخازن الأدوية والصيدليات ومراكز العلاج الطبيعى ومراكز العناية بالبشرة، شارك في الحملة كل من هيئة الدواء المصرية فرع الفيوم، ومديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، بهدف بتشديد الرقابة على ما يقدم للمواطنين من خدمات صحية.

نتائج الحملة علي المنشآت الطبية في قري ومدن الفيوم

وقال  المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين تمكنت من  ضبط أحد محلات المستلزمات الطبية، لوجود أدوية تتبع الجدول الأول لأدوية المخدرات مجهولة المصدر ومحظور تواجدها في مكان غير مرخص كمؤسسة صيدلية، وبلغ ما تم ضبطه 15 امبول نالفين، و9 امبولات بالبيوفين صاني، كما وجد بالمحل أدوية مهربة وغير مرخصة تتبع الجدول الأول والثالث من أدوية المخدرات مجهولة المصدر، وبلغ ما تم ضبطه 8 عبوات من صنف كيتاماكس غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، كما وجد أدوية مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبلغ ما تم ضبطه 12 علبة من صنف جيرما، و51 فيال وامبول من أنواع مختلفة.

كما تم ضبط صيدلية لحيازتها أدوية خاصة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها خارج المنشآت الحكومية التابعة لوزارة الصحة، تم تشميع وغلق الصيدلية لعدم وجود المدير المسئول.

 

وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ علي المضبوطات، وإحالتها الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المنشأتين ومالكيهما.

