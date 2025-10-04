السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 14 شخصا في حادثين متفرقين بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 14 شخصا من الفيوم في حادثين متفرقين، علي الطريق الغربي، والطريق الدائري لمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، كما تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريقين.

تصادم علي الطريق الدائري

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من  شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، علي الطريق الدائري لمدينة الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن الحادث وقع بين تاكسي وسيارة ميكروباص،  وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

 انقلاب ميكروباص علي الطريق الغربي

كما تلقي  مدير  أمن الفيوم ، إخطارًا آخر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وأصيب 7 من ركابها بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

جهود أمنية لكشف لغز وفاة طالبة بشكل غامض أثناء تواجدها في حفل زفاف بالفيوم

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف تفاصيل العثور على جثة طفل بمصرف البطس

وتم تحرير محضرين بالواقعتين،  وأخطرت النيابة  المختصة، وقرر وكيلا النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص حادث تصادم بين سيارتين مستشفي الفيوم العام مرور الفيوم مدينة الفيوم مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم علي طريق أسيوط الغربي بالفيوم

إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

مصرع راكب وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالفيوم

استقرار حالة 7 مصابين في حادث طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 12 شخصا في حادثين متفرقين علي طريق الفيوم ـ القاهرة

مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي

انتظام حركة المرور بالطريق الغربي بعد إزالة آثار حادث تسبب في إصابة 5 أشخاص

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وقف حرب غزة بأمر ترامب، ارتفاع منسوب النيل يداهم مدينة جديدة بالمنوفية، أول تحرك قضائي ضد أزمة الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

نجم برازيلي شهير يظهر في مباراة بحذاء يحمل اسم "شقيقة نيمار" (صور)

أثناء مطاردة بوليسية، لحظة سقوط سيارة شرطة سعودية على مواطن مصري (فيديو)

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، الليمون على خطى الطماطم وانخفاض 5 أصناف منها الفاصوليا والجزر

خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads