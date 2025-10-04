إصابة 14 شخصا في حادثين متفرقين بالفيوم

أصيب 14 شخصا من الفيوم في حادثين متفرقين، علي الطريق الغربي، والطريق الدائري لمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، كما تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريقين.

تصادم علي الطريق الدائري

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، علي الطريق الدائري لمدينة الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن الحادث وقع بين تاكسي وسيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

انقلاب ميكروباص علي الطريق الغربي

كما تلقي مدير أمن الفيوم ، إخطارًا آخر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وأصيب 7 من ركابها بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيلا النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

