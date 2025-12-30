شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في المعرض الدولي FIDAK بالسنغال

18 حجم الخط

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على دعم أصحاب المشروعات تسويقيا من خلال إشراكهم في مختلف أنواع المعارض خاصة المعارض الدولية، للمساهمة في تطوير منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق الدولية والعالمية.

باسل رحمي: نعمل على فتح أسواق عالمية لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة في تنمية الصادرات

وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يستهدف تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز قدرتها الانتاجية وتأهلها للتصدير، خاصة في الأسواق الواعدة في أفريقيا، مشيرا إلى أن مشاركة أصحاب المشروعات بالمعارض الخارجية تعكس توجهات الدولة تجاه تطوير وتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول، كما يعكس خطة الجهاز الهادفة إلى الترويج لمنتجات أصحاب المشروعات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة الأسواق العالمية.

تنمية المشروعات: نحرص على المشاركة في المعارض الدولية الأفريقية بالتنسيق مع مع هيئة المعارض وفتح أبواب للمنتج المصري بإفريقيا

جاء ذلك على هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الدورة الـ 33 للمعرض الدولي بداكار (FIDAK) بالسنغال، والمنعقد من 7 إلى 31 ديسمبر 2025 بالعاصمة داكار بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، حيث يشارك الجهاز بعدد من أصحاب المشروعات بمنتجات متنوعة في القطاعات الإنتاجية واليدوية المطلوبة في السوق السنغالي، ومنها (الصناعات الجلدية - السجاد - الملابس - المنتجات التراثية).

وأوضح رحمي أن مشاركة الجهاز في معرض داكار الدولي للمرة الثالثة تأتي بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات باهمية فتح أسواق الدول الإفريقية لمنتجات الشباب المصري وأيضا في إطار استمرار التعاون المثمر مع دولة السنغال لكونها سوق واعد أمام الصادرات المصرية مما يعمل على إيجاد قنوات جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأكد حرص الجهاز المتواصل على مشاركة عملائه بشكل دوري في العديد من المعارض سواء على المستوى المحلي أو الدولي مما يمكنهم من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين في هذه الأسواق أو إجراء صفقات تعاقدية للتصدير، مضيفا أن المشاركة في المعارض تتيح لهم التعرف على احتياجات هذه الأسواق وتطوير منتجاتهم أو ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائهم.

وقام السفير خالد عارف سفير مصر في السنغال والوزير المفوض التجاري تامر كريم رئيس مكتب التمثيل التجاري بداكار والأستاذ أحمد محسن ممثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بزيارة اجنحة جهاز تنمية المشروعات في المعرض، حيث أبدى السفير سعادته بجودة المنتجات المصرية وقدرتها على الحصول على ثقة الجمهور في السنغال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.