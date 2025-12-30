الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
فتح باب التقدم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات الأهلية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس وافق على طلب جامعة جنوب الوادي الأهلية بتغيير مسماها إلى "جامعة قنا الأهلية"، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4329) لسنة 2025.

كما وافق المجلس على طلب جامعة حلوان الأهلية بتغيير مسماها إلى "جامعة العاصمة الأهلية"، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4329) لسنة 2025.

فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/ 2026

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بـالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك، وذلك اعتبارًا  من 10 يناير 2026، ولمدة أسبوعين.

وأحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون بين جامعة بنها الأهلية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار دعم الشراكات الأكاديمية الدولية، وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية.

التعاون الأكاديمي بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة هيروشيما

كما أحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة هيروشيما اليابانية، بما يعزز التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ويسهم في نقل الخبرات العالمية وتطوير البرامج الأكاديمية.

 

 

 

