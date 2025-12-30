الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام تنزانيا في جولة الحسم بأمم إفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس
 يلتقي منتخب تونس ضد تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم.

 

موعد مباراة تونس ضد تنزانيا 

 ويواجه منتخب نسور قرطاج نظيره التنزاني، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب تونس المتوقع ضد تنزانيا 

أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، إلياس السخيري، حنبعل المجبري، فرجاني ساسي، سيباستيان تونكتي، إلياس العاشوري، حازم المستوري

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 

نيجيريا 6 نقاط 

تونس 3 نقاط 

تنزانيا نقطة واحدة 

أوغندا نقطة واحدة 

حكم مباراة تونس ضد تنزانيا 

يدير الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، مباراة منتخب تونس ضد تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، وتتواجد على تقنية الـ Var، الحكمة ليتيسيا أنتونيلا فينيا من دولة إيسواتيني.

منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة بن رمضان 

كشف أحمد الصالحي، المتحدث الرسمي باسم منتخب تونس، تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها أمام نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”أن  محمد علي بن رمضان خضع لفحوصات طبية، أثبتت أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة، ولا تستدعي القلق من الناحية الطبية.

وأكد   أن اللاعب يتواجد حاليا في معسكر المنتخب التونسي، ويغيب عن التدريبات والمباريات لمدة 4 أيام فقط، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

