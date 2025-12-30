الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو
18 حجم الخط

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن بالغ القلق بشأن التطورات المتلاحقة الخطيرة في الجمهورية اليمنية في أعقاب عدم تجاوب المجلس الانتقالي الجنوبي مع مطالبات مجلس القيادة الرئاسي، معربًا عن الأمل في وقف التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة في شرق الجمهورية اليمنية بشكل فوري.

روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق

وناشد الأمين العام كافة الدول أعضاء تحالف دعم الشرعية الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، وتغليب ضبط النفس والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وفقًا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة في شأن هذه الأزمة.

تحركات عسكرية تهدف إلى تثبيت واقع انفصالي على الأرض بالقوة

وجدد أبو الغيط إدانته أي تحركات عسكرية تهدف إلى تثبيت واقع انفصالي على الأرض بالقوة، بما يهدد وحدة التراب اليمني ويلحق ضررًا بالغًا بقضية الجنوب اليمني التي يتعين معالجتها من خلال الحوار وليس فرض الأمر الواقع، مشددًا على أن التوجهات الانفصالية تضر بالأمن القومي العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد أبو الغيط الجمهورية اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس القيادة الرئاسي محافظتي حضرموت والمهرة حضرموت حضرموت والمهرة

مواد متعلقة

أول تعليق من الإمارات على بيان السعودية بشأن تطورات الأحداث في اليمن

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

‌‏الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات في اليمن وأي مساس بأمننا "خط أحمر"

أخبار مصر: اليمن تلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بيان صادم عن انهيار الزمالك، الحكم على رمضان صبحي اليوم

اليمن يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالب قواتها بالخروج من أراضيه خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

تطبيع الاعتراف.. ومحاولات خنق مصر نهرًا وبحرًا

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

في اللحظات الأخيرة، وصول محامي رمضان صبحي لجلسة النطق بالحكم في قضية التزوير

عام التقاط الأنفاس!

الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بتحسين العلاقات مع الآخرين

إصدارات مجلس حكماء المسلمين في 2025 تعزيز للخطاب الوسطي المستنير

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads