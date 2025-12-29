تعرف على لوائح أمم أفريقيا حال تساوي المنتخبات بعد جولة الحسم

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ أمم أفريقيا 2025 وعلى مدار ثلاثة أيام حتى الأربعاء المقبل لتحديد هوية الـ 13 منتخبا المتبقين لإكمال دور الـ16 بعد تأهل مصر ونيجيريا والجزائر قبل جولة الحسم.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

لوائح أمم أفريقيا



ووفقًا للمادة 14 من لوائح كأس أمم أفريقيا، ففي حال تساوي منتخبين في عدد النقاط عند نهاية مباريات دور المجموعات، يتم ترتيب المنتخبين وفق المعايير التالية:

1- أكبر عدد من النقاط المحققة في المباريات التي جمعت بين الفريقين المعنيين (المواجهات المباشرة).

2- فارق الأهداف في جميع مباريات دور المجموعات.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات دور المجموعات.

4- إجراء قرعة بواسطة اللجنة المنظمة.

اللوائح عند تساوي أكثر من منتخبين



وفقًا لنفس المادة، ففي حال تساوي أكثر من منتخبين في عدد النقاط عند نهاية مباريات دور المجموعات، يتم ترتيب الفرق وفق المعايير التالية، وبالترتيب المبين أدناه:

1- أكبر عدد من النقاط المحققة في المباريات التي جمعت بين الفرق المعنية.

2- أفضل فارق أهداف في المباريات التي جمعت بين الفرق المعنية.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات التي جمعت بين الفرق المعنية.

4- إذا ظل فريقان متعادلين بعد تطبيق هذه المعايير، يُعاد تطبيق المعايير نفسها على المباريات التي جمعت بين الفريقين المعنيين فقط لتحديد ترتيبهما النهائي.

وفي حال عدم قيام الإجراءات إلى فك التعادل، يتم النظر للمعايير التالية بالترتيب:

1- فارق الأهداف في جميع مباريات دور المجموعات.

2- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات دور المجموعات.

3- إجراء قرعة بواسطة اللجنة المنظمة.

