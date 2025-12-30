في بيان رسمي، الاتحاد السعودي يرد على تصريحات الرجوب ضد الحكم أمين عمر

18 حجم الخط

أصدر الاتحاد السعودي بيانا رسميا بشأن التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، على خلفية مباراة السعودية وفلسطين، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، والتي أُقيمت في قطر، وانتهت بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1.

وخرج الرجوب بتصريحات يهاجم فيها الحكم المصري أمين عمر الذي أدار اللقاء.

بيان الاتحاد السعودي

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه الكامل للمسئولين عن كرة القدم الفلسطينية، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه التام لأي اتهامات تمس نزاهة منظومة التحكيم أو تسيء إلى القائمين على إدارة المباريات، داعيًا إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الرأي العام أو الخروج عن الهدف الأسمى من تنظيم البطولات العربية.

وأوضح الاتحاد السعودي أن البطولات العربية تهدف بالأساس إلى تعزيز أواصر المحبة والإخاء بين الشعوب العربية، وترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه المبادئ وعدم الزج بالرياضة في أي خلافات أو تصريحات مثيرة للجدل.

وفي السياق ذاته، كان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قد أصدر بيانًا رسميًا أمس الإثنين أعرب فيه عن استنكاره للتصريحات المثيرة التي صدرت عن رئيس الاتحاد الفلسطيني، والتي طالت الحكم الدولي المصري أمين عمر، الذي أدار اللقاء.

وشددت الاتحادات المعنية على أهمية احترام الحكام والقرارات التحكيمية، والالتزام بالمسارات الرسمية في حال وجود أي اعتراضات، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنافسات الرياضية وصورتها الإيجابية على الساحة العربية.

