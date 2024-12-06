الجمعة 06 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد المغات، يمد الجسم بالطاقة ويحميه من الأمراض المزمنة

مشروب المغات، فيتو
مشروب المغات، فيتو

فوائد المغات، للصحة عديدة، والمغات هو مشروب شعبي مصري. يتميز بمذاقه الحلو وقوامه الكثيف، حيث يُحضَّر عادةً من مسحوق جذور نبات المغات الذي يُضاف إليه السمن والمكسرات والحليب أحيانًا.
 
لذلك فهو يعد مشروبًا غنيًا بالمغذيات. يُعرف المغات بأنه مشروب يقدم في المناسبات الخاصة، مثل الولادة (للنساء حديثات الولادة) وخلال فصل الشتاء لتدفئة الجسم. 
 

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في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، الفوائد الصحية والغذائية للمغات ودوره في تحسين الصحة العامة.
 

المغات7
المغات


القيمة الغذائية للمغات
المغات غني بالمكونات الغذائية التي تُعتبر مصدرًا للطاقة والعناصر الغذائية الضرورية. إذ يحتوي على:

الكربوهيدرات: تُعتبر المصدر الأساسي للطاقة في المغات، حيث تُمنح الجسم دفعة فورية من النشاط.
الدهون الصحية: تأتي غالبًا من السمن أو الزبدة المستخدمة في تحضيره، وهي دهون تُساهم في زيادة السعرات الحرارية وتدفئة الجسم.
البروتينات: إذا أُضيف الحليب أو المكسرات، فإنها توفر البروتينات الضرورية لبناء أنسجة الجسم ودعم وظائفه الحيوية.
المعادن: مثل الكالسيوم، الحديد، والفوسفور، وهي معادن تُعزز صحة العظام والأسنان وتقوي الدم.
الألياف الغذائية: الموجودة في جذور المغات تساعد على تحسين الهضم وصحة الجهاز الهضمي.

 

فوائد المغات الصحية

1. تحفيز الجهاز الهضمي
جذور المغات غنية بالمركبات التي تعمل على تحسين عملية الهضم. إذ يُساعد هذا المشروب على تقليل مشكلات عسر الهضم وتهدئة المعدة، خاصة عند تناوله دافئًا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المغات على مواد مُلينة تُسهم في الوقاية من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

2. مصدر للطاقة
يُعتبر المغات من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة بسرعة، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى استعادة نشاطهم، مثل النساء بعد الولادة أو من يعانون من الإرهاق البدني.

3. تعزيز صحة العظام
إضافة الحليب إلى المغات يجعله مشروبًا غنيًا بالكالسيوم، وهو معدن أساسي لتقوية العظام وحمايتها من الهشاشة. هذا مفيد بشكل خاص للأطفال وكبار السن، أو النساء المعرضات لفقدان كثافة العظام مع التقدم في العمر.

4. تعزيز المناعة
يحتوي المغات على مضادات أكسدة طبيعية تساهم في تعزيز مناعة الجسم، مما يجعله مشروبًا مناسبًا خلال فصل الشتاء للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

5. دعم صحة المرأة بعد الولادة
في التقاليد الشعبية، يُعتبر المغات مشروبًا أساسيًا يُقدَّم للنساء بعد الولادة. يُعتقد أن المغات يساعد على زيادة إفراز الحليب بفضل مكوناته الغنية، كما يُسهم في تعويض الطاقة والسعرات الحرارية التي فقدتها المرأة أثناء الولادة.

6. تعزيز الوزن الصحي
نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، يُعتبر المغات خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من النحافة ويرغبون في زيادة وزنهم بطريقة صحية.

7. تحسين صحة القلب
عند استخدام السمن البلدي أو الزيوت النباتية الصحية في إعداد المغات، يُمكن أن يُسهم ذلك في تحسين صحة القلب من خلال توفير الدهون الصحية التي تُحافظ على توازن الكوليسترول في الجسم.

طريقة تحضير المغات التقليدي
لتحضير مشروب المغات، تحتاج إلى:

مسحوق المغات.
السمن البلدي أو الزبدة.
الحليب أو الماء الساخن.
السكر حسب الرغبة.
المكسرات (مثل اللوز والبندق والجوز) كإضافة اختيارية.
الخطوات:

يُحمّص مسحوق المغات في السمن حتى تفوح رائحته.
يُضاف الحليب أو الماء تدريجيًا مع التحريك المستمر لتجنب التكتل.
يُضاف السكر حسب الذوق ويُترك الخليط يغلي لبضع دقائق.
يُزين بالمكسرات ويُقدَّم ساخنًا.

 

بودرة المغات
بودرة المغات

أضرار المغات وتحذيرات الاستخدام

رغم الفوائد العديدة للمغات، هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها:

السعرات الحرارية العالية: قد لا يكون مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو يرغبون في إنقاص وزنهم.
ارتفاع السكر: يجب على مرضى السكري تناوله بحذر أو استبدال السكر بالمحليات الطبيعية.
زيادة الدهون: استخدام كميات كبيرة من السمن قد يرفع مستويات الدهون المشبعة، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب إذا أُفرط في تناوله.

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فوائد المغات للصحة فوائد المغات بودر المغات المغات الأصلى مكونات عمل المغات

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