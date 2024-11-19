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صحة ومرأة

فوائد المغات، يعزز الصحة الجنسية عند الرجال والنساء ويقوي المناعة

فوائد المغات، فيتو
فوائد المغات، فيتو

فوائد المغات، المغات من المشروبات التراثية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة يقدم للمرأة عقب الولادة لأنه يغذيها ويساعد على إدرار حليب الثدي.

وفوائد المغات، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن بحذر لأنه غنى بالسعرات الحرارية.

 

أهمية تناول المغات 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن المغات هو نوع من المشروبات التقليدية في بعض البلدان العربية، وخاصة في مصر والسودان، ويتم تحضيره من بذور الحلبة المطحونة وبعض المكونات الأخرى مثل القرفة والزنجبيل والسكر، ويعتبر مغذيًا ومفيدًا للجسم بفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن، ويستخدم المغات في كثير من الأحيان كمشروب موسمي، خاصة في فصل الشتاء، لاحتوائه على مكونات دافئة تساعد على تدفئة الجسم وتعزيز المناعة.

فوائد المغات 
فوائد المغات 

فوائد المغات للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد المغات:-

  • تحسين الصحة الجنسية، ويعتقد أن المغات يساعد في زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء على حد سواء، ويعود ذلك إلى احتوائه على الحلبة التي تحتوي على مواد تعزز إفراز الهرمونات الجنسية وتحسن الدورة الدموية في الأعضاء التناسلية.
  • يعتبر المغات مفيد للهضم، حيث يحتوي على بذور الحلبة التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء وعلاج الإمساك، كما أن المغات يحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا والالتهابات التي قد تعزز صحة الجهاز الهضمي.
  • تعتبر الحلبة من العناصر الغذائية التي تساهم في زيادة الوزن بشكل صحي، والمغات يحتوي على الحلبة والسكر، مما يجعله خيار مثالي للأشخاص الذين يعانون من النحافة ويرغبون في زيادة وزنهم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى تناول الأطعمة غير الصحية.
  • يحتوي المغات على مكونات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة، مما يساعد في تعزيز جهاز المناعة، ويساعد في الوقاية من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
  • نظرا لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية، يمكن للمغات أن يكون مفيد في تحسين صحة الشعر والبشرة، حيث تساعد مكوناته في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه، كما تعمل على تجديد خلايا البشرة وتحسين مظهرها بشكل عام.
  • يحتوي على نسبة جيدة من السكريات الطبيعية التي توفر طاقة سريعة للجسم، ويمكن تناوله في الصباح كوجبة خفيفة لزيادة النشاط والتركيز طوال اليوم.
  • بعض المكونات في المغات، مثل الحلبة والزنجبيل، لها تأثير مهدئ على الجسم والعقل، ويمكن أن يساعد تناول المغات في تقليل مستويات التوتر والقلق، مما يعزز الشعور بالراحة النفسية.
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