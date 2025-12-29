فوائد الكمون لعلاج اضطرابات الهضم والمعدة

18 حجم الخط

الكمون من التوابل الشهيرة التى لها نكهة مميزة حيث يستخدم في الطهى والتتبيلات المختلفة كما يقدم كمشروب دافئ أحيانا.

وفوائد الكمون عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

فوائد الكمون للصحة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الكمون من أكثر التوابل استخداما في العالم، وله فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله باستمرار، حيث يعتبر الكمون العادى أو الكمون البلدى، بديلا طبيعيا لفيتامينات الأعصاب، فالكمون عالي جدا في فيتامينات ب، التى تعتبر عوامل مساعدة لعمليات حيوية كثيرة جدا في الجسم، منها إنتاج الطاقة، وتكوين الـ DNA.

فوائد الكمون

واضاف سلامة، أن الكمون به نسبة جيدة من فيتامين E، وهو مهم للهرمونات والبشرة والتئام الجروح، ويساعد في تقليل تكوين الندبات، كما أنه غني بالحديد الذى يساعد على تقوية الدم وعلى نقل الأكسجين لكل خلايا الجسم، وعالي جدا في المغنيسيوم،

وهو قلب جزيء الكلوروفيل، والجسم يستخدمه في تصنيع طاقة الـ ATP،

غير دوره المهم جدا في إرخاء العضلات.

وتابع، أن الكمون يحتوى على المنجنيز، وهو معدن نادر له دور في مضادات الأكسدة، ويساعد في الوقاية من تسطح القدمين (الفلات فود)، وله خواص مضادة للالتهاب.

فوائد الكمون فى علاج اضطرابات الهضم

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، الكمون يساعد على الهضم، لذا استخدامه أساسي في حالات الانتفاخ، والغازات، والغثيان، والقولون العصبي، والقئ، وتقلصات الجهاز الهضمي، وحتى الإسهال، وهو مضاد طبيعي للفطريات، ومضاد للطفيليات، ومضاد للبكتيريا والميكروبات، ويقلل وجود المسببات المرضية في الجسم.

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أن الكمون له تأثير إيجابي على تنظيم سكر الدم، ويساعد في خفض ضغط الدم، لذا يجب المواظبة على إضافته للاكلات المختلفة.

