وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم يناقشان الارتقاء بالشهادات المهنية للمعلمين

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تطوير مشروع الشهادات المهنية الدولية في التدريس للمعلمين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين، ودعم جهود الارتقاء بكفاءة المعلم وبناء قدراته المهنية وفق أحدث المعايير الدولية.

تناول الاجتماع بحث سبل تطوير محتوى الشهادات المهنية، وآليات تنفيذها، بما يواكب احتياجات منظومة التعليم، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وربط التطوير المهني المستمر للمعلمين بمسارات واضحة ومعتمدة.

كما ناقش الاجتماع تنظيم احتفالية تخرج الدفعة الأولى من المعلمين الحاصلين على الشهادات المهنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الإيسيسكو، وبمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تعكس أهمية المشروع، ودوره في دعم التنمية المهنية للمعلمين.

تنفيذ برامج تدريبية متخصصة

أيضا ناقش الاجتماع إجراءات بدء تدريب الفوج الثاني من المعلمين، والذي يضم نحو ٣٠٠ معلم، وذلك في إطار الرؤية المشتركة للوزارتين لتأهيل الكوادر التعليمية، وتعزيز الشراكة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تسهم في تحقيق أهداف تطوير التعليم.

مواكبة التطورات التربوية والتكنولوجية

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك، والتوسع في برامج الشهادات المهنية، بما يدعم بناء معلم مؤهل قادر، على مواكبة التطورات التربوية والتكنولوجية، وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير التعليم.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور رامي مجدي مساعد الأمين العام باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

