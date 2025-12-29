الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تطلق خطًا جويًا جديدًا إلى ڤينيسيا اعتبارًا من يونيو 2026

مصر للطيران
مصر للطيران
18 حجم الخط
ads

أعلنت مصر للطيران عن إطلاق خط جديد يربط بين القاهرة ومدينة ڤينيسيا الإيطالية، وذلك اعتبارًا من يونيو 2026، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى الاثنين والجمعة، وذلك وفقًا للجدول الصيفي للتشغيل، على متن طائرات من طراز A320neo، التي تُعد من الطرازات الحديثة والاقتصادية في استهلاك الوقود، وتتميز بمقصورة ركاب مريحة، وتجهيزات متطورة، بما يضمن تجربة سفر متميزة تلبي تطلعات مختلف شرائح المسافرين.

ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد استجابةً للطلب المتزايد على السفر بين مصر وإيطاليا، ولتعزيز الترابط مع أحد أهم المقاصد السياحية والثقافية في أوروبا.

 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدولة المصرية لتعزيز دور مصر كمحور إقليمي للنقل الجوي، وبدعم متواصل من وزارة الطيران المدني، تمضي مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، قُدمًا في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع في شبكة خطوطها الدولية، مع التركيز على الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، وعلى رأسها السوق الأوروبي، بما يدعم حركة السفر والسياحة بين مصر ودول القارة الأوروبية.

33 رحلة أسبوعيًا خلال موسم الصيف


وبانضمام خط ڤينيسيا الجديد، يصبح عدد رحلات مصر للطيران إلى إيطاليا 33 رحلة أسبوعيًا خلال موسم الصيف، بواقع14 رحلة أسبوعيًا إلى روما، ورفع تشغيل الشركة إلى مدينة ميلانو وصولًا إلى ١٧ رحلة أسبوعيًا بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيًا إلى ڤينيسيا.


وفي هذا الصدد، صرّح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، بأن افتتاح خط ڤينيسيا يأتي في إطار خطة متكاملة للتوسع في شبكة الخطوط الدولية، بما يعزز من تنافسية مصر للطيران على المستوى الإقليمى والدولى.

 

 وأكد عادل أن السوق الأوروبي يُعد من الأسواق الاستراتيجية الرئيسية التي تحظى باهتمام كبير من جانب مصر للطيران، لما يتمتع به من أهمية سياحية واقتصادية، وما يشهده من معدلات طلب متزايدة على حركة السفر من وإلى مصر، مشيرًا إلى التزام الشركة بدورها الوطني في دعم خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة وتنشيط الحركة الجوية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

تعزيز الحركة السياحية إلى مصر


ومن جانبه، أكد الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن إضافة خط ڤينيسيا إلى شبكة الوجهات الإيطالية تعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات عملائها وتوفير خيارات سفر متنوعة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الرحلات إلى إيطاليا تسهم في تعزيز الحركة السياحية إلى مصر، ودعم ربط القاهرة بالمدن الأوروبية الكبرى، موضحًا أن الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع شبكة خطوطها، من خلال فتح خطوط جديدة وزيادة السعة المقعدية على عدد من الخطوط ذات الطلب المرتفع، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران استهلاك الوقود الطيران المدني المقاصد السياحية حركة السفر رحلات مصر للطيران وزارة الطيران المدني وزارة الطيران

مواد متعلقة

التعليم العالي تستجيب لـ 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025

عميد تجارة عين شمس: قضينا علي مشكلة الكثافة بامتحانات التيرم الأول

عاشور وعبد اللطيف يشهدان احتفالية جامعة العاصمة باليوبيل الذهبي

الجامعات التكنولوجية 2025 رافد التعليم الذي يخدم سوق العمل.. تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة.. وتوظف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.. وإنشاء المزيد خلال الفترة المقبلة

طوارئ في مطار القاهرة لاستقبال الأعداد الكثيفة في أعياد الكريسماس والعام الجديد

الملاح سامح فوزي رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري

أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025

منها زيادة المنح، وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون

الأكثر قراءة

بركان التقسيم يقترب من إثيوبيا، باحث بالشأن الأفريقي يحذر أديس أبابا من دعم انفصال إقليم أرض الصومال

هيئة الإسعاف تدرس تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الجمعية المصرية اللبنانية: استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة يوفر 500 ألف فرصة عمل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads