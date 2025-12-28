عميد تجارة عين شمس: قضينا علي مشكلة الكثافة بامتحانات التيرم الأول

18 حجم الخط

أجرى الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، يرافقه الدكتورة رشا الجوهري، مدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، والتي تُجرى لنحو 20 ألف طالب يوميًا، في واحدة من أكبر العمليات الامتحانية تنظيمًا داخل الكلية.

سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي

وشملت الجولة تفقد قاعات الامتحانات والكنترولات، للاطمئنان على الالتزام الكامل بالمعايير المرجعية التي تضمن النزاهة والدقة والشفافية، إلى جانب متابعة منظومة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يعكس حرص إدارة الكلية على توفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة خلال فترة الامتحانات.

وخلال الجولة، تفقد العميد والوفد المرافق لجان الطلاب من ذوي الهمم (لجان الدمج)، للاطمئنان على توافر كافة الترتيبات التي تضمن أداءهم للامتحانات في أفضل الظروف، حيث تم التأكد من جاهزية القاعات المجهزة، وتوفير أماكن مخصصة ومريحة لانتظار ذويهم، إلى جانب الكراسي المتخصصة وتواجد مرافقين مؤهلين، بما يخدم نحو 400 طالب وطالبة، في إطار التزام الجامعة بسياسة الدمج وتحقيق تكافؤ الفرص.

كما شملت الجولة تفقد العيادات الطبية بالكلية للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ صحية، مع التشديد على سرعة تقديم الرعاية الطبية الفورية عند الحاجة.

وفيما يخص إجراءات السلامة، تم مراجعة منظومة الدفاع المدني والتأمين، والتأكد من كفاءة معدات السلامة والإجراءات الاحترازية، بما يضمن انتظام الحركة داخل الحرم الجامعي وتأمين المنشآت خلال فترة الامتحانات.

وأعرب الدكتور فريد الجارحي عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تأتي في إطار المسؤولية المباشرة تجاه الطلاب، وتهدف إلى التطوير المستمر وليس الرقابة فقط، حيث يتم رصد الملاحظات وتحويلها للجهات المختصة لتحسين الأداء وتعزيز نقاط القوة.

وأوضح عميد الكلية أن الامتحانات تخدم قرابة 60 ألف طالب وطالبة، وتُعقد على مدار ستة أسابيع تبدأ من منتصف ديسمبر 2025 وحتى نهاية يناير 2026، مشيرًا إلى أن الكلية نجحت في مواجهة التحدي التنظيمي المتمثل في استيعاب الكثافة اليومية التي تصل إلى 20 ألف طالب موزعين على ثلاث فترات امتحانية يوميًا، من خلال تخطيط لوجستي محكم وتنسيق متكامل بين مختلف الإدارات.

كما وجه العميد رسالة طمأنة للطلاب، داعيًا إياهم إلى الثقة في أنفسهم، مؤكدًا حرص الكلية على توفير أجواء هادئة وعادلة تضمن أداء الامتحانات بكل شفافية وإنصاف.

بدورها، أكدت الدكتورة رشا الجوهري أن وحدة ضمان الجودة تعمل وفق رؤية شاملة لتقييم جميع مكونات العملية التعليمية والخدمات المساندة، بما يسهم في تجويد المخرجات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للكلية.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الإجراءات الاستباقية التي تنفذها كلية التجارة بجامعة عين شمس لترسيخ ثقافة الجودة والشفافية، وضمان حق كل طالب في تقييم عادل داخل إطار أكاديمي آمن ومتميز.

