الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عميد تجارة عين شمس: قضينا علي مشكلة الكثافة بامتحانات التيرم الأول

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط

أجرى الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، يرافقه الدكتورة رشا الجوهري، مدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، والتي تُجرى لنحو 20 ألف طالب يوميًا، في واحدة من أكبر العمليات الامتحانية تنظيمًا داخل الكلية.

سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي

وشملت الجولة تفقد قاعات الامتحانات والكنترولات، للاطمئنان على الالتزام الكامل بالمعايير المرجعية التي تضمن النزاهة والدقة والشفافية، إلى جانب متابعة منظومة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يعكس حرص إدارة الكلية على توفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة خلال فترة الامتحانات.

وخلال الجولة، تفقد العميد والوفد المرافق لجان الطلاب من ذوي الهمم (لجان الدمج)، للاطمئنان على توافر كافة الترتيبات التي تضمن أداءهم للامتحانات في أفضل الظروف، حيث تم التأكد من جاهزية القاعات المجهزة، وتوفير أماكن مخصصة ومريحة لانتظار ذويهم، إلى جانب الكراسي المتخصصة وتواجد مرافقين مؤهلين، بما يخدم نحو 400 طالب وطالبة، في إطار التزام الجامعة بسياسة الدمج وتحقيق تكافؤ الفرص.

كما شملت الجولة تفقد العيادات الطبية بالكلية للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ صحية، مع التشديد على سرعة تقديم الرعاية الطبية الفورية عند الحاجة.

وفيما يخص إجراءات السلامة، تم مراجعة منظومة الدفاع المدني والتأمين، والتأكد من كفاءة معدات السلامة والإجراءات الاحترازية، بما يضمن انتظام الحركة داخل الحرم الجامعي وتأمين المنشآت خلال فترة الامتحانات.

وأعرب الدكتور فريد الجارحي عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تأتي في إطار المسؤولية المباشرة تجاه الطلاب، وتهدف إلى التطوير المستمر وليس الرقابة فقط، حيث يتم رصد الملاحظات وتحويلها للجهات المختصة لتحسين الأداء وتعزيز نقاط القوة.

وأوضح عميد الكلية أن الامتحانات تخدم قرابة 60 ألف طالب وطالبة، وتُعقد على مدار ستة أسابيع تبدأ من منتصف ديسمبر 2025 وحتى نهاية يناير 2026، مشيرًا إلى أن الكلية نجحت في مواجهة التحدي التنظيمي المتمثل في استيعاب الكثافة اليومية التي تصل إلى 20 ألف طالب موزعين على ثلاث فترات امتحانية يوميًا، من خلال تخطيط لوجستي محكم وتنسيق متكامل بين مختلف الإدارات.

كما وجه العميد رسالة طمأنة للطلاب، داعيًا إياهم إلى الثقة في أنفسهم، مؤكدًا حرص الكلية على توفير أجواء هادئة وعادلة تضمن أداء الامتحانات بكل شفافية وإنصاف.

بدورها، أكدت الدكتورة رشا الجوهري أن وحدة ضمان الجودة تعمل وفق رؤية شاملة لتقييم جميع مكونات العملية التعليمية والخدمات المساندة، بما يسهم في تجويد المخرجات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للكلية.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الإجراءات الاستباقية التي تنفذها كلية التجارة بجامعة عين شمس لترسيخ ثقافة الجودة والشفافية، وضمان حق كل طالب في تقييم عادل داخل إطار أكاديمي آمن ومتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية التجارة بجامعة عين شمس التجارة بجامعة عين شمس الطلاب من ذوي الهمم الفصل الدراسي الاول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي امتحانات التيرم الاول كلية التجارة

مواد متعلقة

الجامعات التكنولوجية 2025 رافد التعليم الذي يخدم سوق العمل.. تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة.. وتوظف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.. وإنشاء المزيد خلال الفترة المقبلة

طوارئ في مطار القاهرة لاستقبال الأعداد الكثيفة في أعياد الكريسماس والعام الجديد

الملاح سامح فوزي رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري

أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025

منها زيادة المنح، وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون

تفاصيل المنح المصرية الفرنسية المشتركة لأبحاث الدكتوراه

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات

وزير التعليم العالي يكلف الجامعات بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

ترامب: تسوية النزاع الأوكراني أولوية رئيسية

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي بختام تعاملات الأحد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads