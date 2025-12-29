الإثنين 29 ديسمبر 2025
نحو رقمنة الأنشطة والخدمات، رفع أبحاث الدبلومات بحقوق عين شمس من خلال منصة الدراسات العليا UMS

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
قالت كلية الحقوق جامعة عين شمس وتنفيذا للخطة الاستراتيجية لجامعة عين شمس، سيكون تقديم أبحاث دبلومات الدراسات العليا وتوقيع خطة التسجيل الخاصة بها، للعام الجامعي 2025 – 2026، من خلال المنصة الأكاديمية للدراسات العليا UMS.

خطوات التحول الرقمي بالكلية

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة  أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور  ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق وفي إطار تعزيز خطوات التحول الرقمي بالكلية وتيسير الخدمات الأكاديمية بها،

تقليل الجهد وترشيد الوقت والنفقات المرتبطة بتسليم الأبحاث بالطرق التقليدية

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الكلية نحو تسهيل الإجراءات على الطلاب، وتيسير التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقليل الجهد وترشيد الوقت والنفقات المرتبطة بتسليم الأبحاث بالطرق التقليدية، بما يضمن تجربة أكثر كفاءة وسلاسة.

التقديم الإلكتروني للأبحاث عبر المنصة

وجدير بالإشارة أن هذا التقديم الإلكتروني للأبحاث عبر المنصة وسيلة فاعلة تعزز قيم النزاهة الأكاديمية وتدعم جودة المخرجات البحثية، وتضمن من الباحثين الالتزام بـ "ميثاق أخلاقيات البحث العلمي" الذي أصدرته الكلية حفاظا على الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية بين باحثيها. ومرد ذلك أن المنصة مزودة بنظام متطور لكشف الاقتباس.

واكدت الكلية أن المنصة مزودة بعدد من المزايا التعليمية التي يستفيد منها طلاب الدراسات العليا؛ كوجود بعض المحاضرات الخاصة بمقرراتهم، وكذلك نماذج لامتحانات سابقة.

