التعليم العالي تستجيب لـ 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025

18 حجم الخط

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ارتفاع ملحوظ في حجم التفاعل مع شكاوى وطلبات الجمهور عبر منصات الوزارة المختلفة خلال 2025 وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز جسور الثقة مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تكثيف العمل بمنظومة تلقي الشكاوى والطلبات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تيسير سُبل تواصل المواطنين مع الوزارة والجهات التابعة لها، ومضاعفة الجهود المبذولة في استقبال الشكاوى والطلبات ورصدها ودراستها ومعالجتها، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الوزارة والمواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين، مع الحرص على سرعة التعامل مع مختلف الشكاوى والطلبات، وتيسير الإجراءات، بما يضمن التعامل الفعّال مع أي موضوعات تهم المواطنين.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستمرار في التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين، وضرورة اهتمام المسئولين بالإدارات والجهات المختصة بالتعامل الفعّال معها، والعمل على إيجاد حلول مناسبة في إطار القوانين والقواعد المنظمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجاتهم، مؤكدًا الحرص الدائم على متابعة نتائج ومؤشرات أداء منظومة تلقي الشكاوى والطلبات بالوزارة، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين تُعد إحدى حلقات الوصل الرئيسية بين الوزارة والجمهور.

وفي هذا الإطار، تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2025 ما يقرب من 9600 شكوى وطلب لمختلف الجهات والفئات، من المواطنين وأولياء الأمور، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد، فضلًا عن الطلاب الوافدين، وأعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثين للخارج، بالإضافة إلى الالتماسات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات والمعاهد، وكذلك الطلبات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لمجلس الوزراء.

وتم التعامل مع الغالبية العظمى من هذه الشكاوى والطلبات، وإنجازها أو الرد عليها، فيما يجري استكمال دراسة ومتابعة عدد محدود منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، أكد مصطفى إمام مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حرص الإدارة على إتاحة عدة قنوات لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو الحضور المباشر لمقر الإدارة، مع تقديم الدعم والمعلومات الإرشادية اللازمة، حيث يتم تسجيل جميع الطلبات على منظومة إلكترونية تضمن المتابعة الدقيقة، ثم إحالتها إلى الجهات المختصة بالوزارة أو الجامعات، مع استمرار التواصل مع مقدمي الطلبات للتأكد من حصولهم على الخدمة المطلوبة في أسرع وقت.

وأضاف أن هذه الجهود تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق مفهوم الحكومة الذكية، من خلال دمج الحلول الرقمية في خدمة المواطن، مع الإبقاء على القنوات التقليدية مراعاة لكبار السن أو غير المتصلين رقميًا، بما يعزز الثقة ويُرسخ مبدأ «المواطن أولًا»، خاصة في قطاع حيوي مثل التعليم العالي والخدمات الصحية الجامعية.

يُعد التعامل مع هذا العدد الكبير من شكاوى وطلبات المواطنين ترجمة عملية لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم خدمة متميزة للمواطنين والطلاب والباحثين، ويعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين التواصل.

هذا، ويتم استقبال الشكاوى والطلبات المختلفة عبر قنوات التواصل الآتية:

- المقر الرئيسي للإدارة العامة لخدمة المواطنين (97 شارع الجمهورية، القاهرة)، تليفون: (0227945072) – فاكس: (0227923517)

- البريد الإلكتروني: citizenservicedep@yahoo.com.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء: 16528.

- ⁠الصفحة الرسمية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء على فيسبوك:

https://www.facebook.com/shakwa.egypt/

- المنصات الرقمية مثل (بوابة الشكاوى الحكومية (https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx)

- العنوان عبر خرائط جوجل https://maps.app.goo.gl/ASdJLfm4Hj95R19dA

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.