وزير التعليم العالي: جامعة حلوان قدمت نموذجا ناجحا لخدمة التعليم والمجتمع

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان تمثل مناسبة تاريخية تعكس أكثر من ستة عقود من العمل الأكاديمي الجاد، مشيرًا إلى أن الجامعة قدمت نموذجًا ناجحًا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأوضح الوزير خلال احتفالية جامعة العاصمة “حلوان” بيوبيلها الذهبي، أن تنوع كليات جامعة حلوان وهوية كل كلية يعكسان عمق التاريخ والأصالة التي تميز الجامعة، مؤكدًا أن كل كلية تمثل جزءًا أصيلًا من هوية الجامعة وتعبر عن عظمتها ودورها الوطني.

وأشار عاشور إلى أن الاحتفال يأتي تقديرًا للدور الوطني لخريجي الجامعة، الذين شغل عدد منهم مناصب وزارية حاليًا وسابقًا، معتبرًا ذلك اعترافًا بجهود متراكمة أسهمت في بناء الحاضر وتمهد لمستقبل أكثر إشراقًا.

احتفالية مرور 50 سنة على جامعة حلوان

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات المهمة، من بينها تطوير البرامج الدراسية، وتحقيق تكامل مؤسسي بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية، إلى جانب استضافة أفرع لجامعات أجنبية، وهو ما يعكس قوة الجامعة ومكانتها الأكاديمية.

وأكد وزير التعليم العالي أن خريجي جامعة حلوان يمثلون الثروة الحقيقية، باعتبارهم المورد البشري الأساسي للدولة، لافتًا إلى أن الجامعة أنجبت شخصيات عامة بارزة ساهمت في تنفيذ مشروعات قومية كبرى.

وأشار إلى نماذج مشرفة من خريجي الجامعة، من بينهم الدكتور عمرو عزت سلامة الذي يمثل مصر إقليميًا في اتحاد الجامعات العربية، والدكتور خالد العناني الذي يمثل مصر دوليًا في منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل دليلًا واضحًا على جودة العملية التعليمية داخل الجامعة.

وفيما يتعلق بتغيير اسم الجامعة، أوضح عاشور أن الخطوة تأتي في إطار رؤية مستقبلية واضحة تنطلق من تراث أكاديمي عريق، وتتزامن مع إطلاق هوية بصرية وشعار جديد، بما يعكس انتقال الجامعة إلى مرحلة أكثر حداثة تعتمد على الابتكار والبحث العلمي.

