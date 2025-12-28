الجامعات التكنولوجية 2025 رافد التعليم الذي يخدم سوق العمل.. تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة.. وتوظف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.. وإنشاء المزيد خلال الفترة المقبلة

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات التعليمية التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، لما لها من دور محوري في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن هذا المسار شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025 على مستوى الإتاحة والجودة والشراكات الدولية.

تقديم برامج دراسية حديثة ومتطورة

وأوضح الوزير أن الجامعات التكنولوجية تعتمد على تقديم برامج دراسية حديثة ومتطورة، تم تصميمها وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومجتمع الصناعة، إلى جانب التركيز على التدريب العملي والتطبيقي من خلال معامل وورش مجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية، بما يسهم في بناء مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل بكفاءة عالية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات التكنولوجية تسهم في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن اهتمامها المتزايد بعقد شراكات محلية ودولية مع مؤسسات تعليمية وصناعية مرموقة في دول مثل الصين وكوريا واسكتلندا، والانضمام إلى التحالفات الإقليمية التي تجمع بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية.

الجامعات التكنولوجية المعتمدة

وأوضح الوزير أن عدد الجامعات التكنولوجية بلغ حاليًا 14 جامعة، وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة حلوان التكنولوجية، جامعة الفيوم التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية)، بالإضافة إلى (جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وجامعة السويدي التكنولوجية)، مؤكدًا أن هذه الجامعات تقدم برامج تعليمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المتغير.

إنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية

وأوضح الوزير أنه سيتم إنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية، حيث وافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي من حيث المبدأ على إنشاء الجامعات التكنولوجية التالية: (جامعة المنوفية التكنولوجية - جامعة بنها التكنولوجية - جامعة سوهاج التكنولوجية - جامعة السويس التكنولوجية - جامعة العريش التكنولوجية - جامعة كفر الشيخ التكنولوجية، جامعة دمياط الجديدة التكنولوجية، جامعة المنيا التكنولوجية، جامعة قنا التكنولوجية)، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية يتم بناءً على دراسات دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي للأقاليم السبعة وفق الأنشطة الاقتصادية والصناعية بها، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب الاستفادة من تقارير المنظمات الدولية المرموقة، بشأن فرص العمل العالمية والاحتياجات المستقبلية للعمالة الماهرة، مع تحقيق التكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي من حيث طرق تصميم المناهج وأساليب التعلم والتدريب والتقويم.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الدولية بين الجامعات التكنولوجية المصرية ونظيرتها العالمية والمؤسسات الأكاديمية العريقة في الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية مزودة بمعامل وورش حديثة تعتمد على أحدث النظم العالمية، بما يوفر تجربة تعليمية متكاملة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي من خلال الشراكات التعليمية والتدريبية مع المؤسسات الإنتاجية.

وأشار الدكتور أحمد الجيوشي إلى أن عام 2025 شهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة، فضلًا عن انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تجمع بين الجامعات والمؤسسات الخدمية والصناعية، بهدف تدريب الطلاب عمليًا وصقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

ولفت أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية، حيث وصل عدد الطلاب المستجدين الملتحقين بالجامعات التكنولوجية إلى ما يصل إلى 19 ألف طالب خلال العام الدراسي 2025/2025، ليصل إجمالي عدد الطلاب بالجامعات التكنولوجية بالعام الحالي إلى نحو 58 ألف طالب، وهو ما يعكس زيادة توجه المجتمع نحو التعليم التكنولوجي، وزيادة ثقة الطلاب وأولياء الأمور في هذا المسار التعليمي الواعد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات التكنولوجية نظمت خلال عام 2025 العديد من ورش العمل والندوات العلمية واللقاءات الحوارية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمؤسسات الأكاديمية والصناعية والسياحية، بهدف صقل خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، كما شاركت الجامعات التكنولوجية في فعاليات "أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية" لتعزيز التواصل بين الطلاب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وبناء الشخصية القيادية، وتوفير فرص تدريبية وتوظيفية لطلاب وخريجي الجامعات التكنولوجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية نظمت من خلال المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي في إبريل ٢٠٢٥ والذي حضره قرابة ٣ آلاف مشارك من بينهم عديد من الضيوف الأجانب، والذي تضمن نقاشات وأطروحات عديدة حول التعليم التكنولوجي وتجاربه العالمية، كما نظمت أيضًا أنشطة رياضية وفنية وثقافية، ومسابقات طلابية متنوعة، في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، إلى جانب المشاركة في الانتخابات الطلابية، والمشاركة في مبادرة "تمكين"؛ لدعم حقوق الطلاب من ذوي الهمم، وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجامعات التكنولوجية نظمت مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعريف الطلاب بعظمة حضارتهم المصرية، وتراثهم الثقافي الفريد، فضلًا عن تنظيم زيارات طلابية للمناطق الأثرية والسياحية المختلفة، للتعرف على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية تقدم مجموعة واسعة من البرامج العلمية الحديثة، من بينها: تكنولوجيا المعلومات، الميكاترونكس، الأوتوترونكس، السكك الحديدية، الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة ماكينات الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، التصنيع الدوائي، تركيبات الأسنان، الصناعات الخشبية، شبكات النقل والتوزيع الكهربي، صيانة وتشغيل السفن، الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، الأجهزة الكهربية والإلكترونية، الخدمات السياحية والسفر، الكهرباء الصناعية، الملابس الجاهزة، ميكانيكا الصناعة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، أنظمة التحكم الصناعية، تكنولوجيا الجرارات، إنتاج ونقل ومعالجة البترول، الخدمات الفندقية، التكييف والتبريد، علوم البيانات، المعلوماتية الصحية، تكنولوجيا البرمجيات، الرعاية الصحية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وخدمات الأغذية والمشروبات، وتكنولوجيا الشبكات.

