خطوات تسجيل حقيبة السفر المفقودة بالمطار

أخبار مصر

تخصص شركة ميناء القاهرة الجوي، إدارة للمتروكات والمفقودات بالمطار، تتولى حفظ وتخزين حفظ حقائب السفر (المتروكة/ المفقودة) لحين تسليمها إلى صاحبها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي حال فقد الراكب حقيبته، يجب عليه اتباع الخطوات التالية:

تحرير محضر بالواقعة.

التواصل مع شركة الطيران، وترك بياناته الشخصية لحين العثور على حقيبة السفر.

ويستطيع الراكب إرسال بياناته ميل لإدارة المفقودات باتباع الخطوات التالية:

 

بيانات حقيبة السفر المفقودة 

الدخول على موقع شركة ميناء القاهرة الجوي.

 

اختيار بند المفقودات.

اختيار المبنى الذي وصل به المسافر وشركة الطيران.

تسجيل الاسم بالكامل ورقم الجواز.

كتابة مواصفات الحقيبة ووقت الفقدان وتاريخ ضياع الحقيبة.

تدوين رقم الهاتف، وكتابة علامة مميزة في حقيبة السفر.

إرسال صورة للحقيبة ثم حفظ البيانات.

 

ناشدت مصر للطيران المسافر في حالة عدم وصول حقائب السفر على نفس الرحلة أو في حالة تناولها بشكل سييء، اتباع الإرشادات التالية:

حقيبة السفر

مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في صالة الوصول وقبل مغادرة المطار وتزويده بالمعلومات الضرورية لملء النموذج المعد لذلك مثل الاسم المدون /الأسماء المدونة على الأمتعة وكذلك العنوان الدائم والعنوان المؤقت بمحطة الوصول وأرقام الهواتف.


تدوين الوصف الكامل للأمتعة من حيث اللون والشكل (يمكن الاختيار من لوحة التعريف المتوفرة لدى مندوب خدمة الأمتعة).
تدوين ماركات الحقائب مثل (دلسي سمسونايت).

