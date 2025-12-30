لاحتفال مميز بالعام الجديد، طريقة عمل بسكويت رأس السنة

18 حجم الخط

طريقة عمل بسكويت رأس السنة، بسكويت رأس السنة من أشهر الحلويات التي تحرص الكثير من الأسر على إعدادها احتفالًا بقدوم العام الجديد.

حيث يجتمع أفراد العائلة على تحضيره وتزيينه بأشكال وألوان مبهجة تضفي جوًّا من الفرح والدفء، ويتميز هذا البسكويت بمذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره، بالإضافة إلى إمكانية تشكيله بأشكال مختلفة تناسب أجواء الاحتفال مثل النجوم، الأشجار، الأجراس، والأرقام التي ترمز للسنة الجديدة.

ويمثل بسكويت رأس السنة أكثر من مجرد حلوى، فهو رمز للاحتفال والتجديد وبداية عام مليء بالأمل، كما أن تحضيره في المنزل يضمن جودة المكونات ويمنح ربات البيوت فرصة للإبداع في التزيين والنكهات، فضلا عن كونه نشاط ممتع للأطفال.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل بسكويت رأس السنة.

مكونات عمل بسكويت رأس السنة:-

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة

¾ كوب سكر بودر

1 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

مكونات التزيين

شيكولاتة مذابة بيضاء أو داكنة

سكر ملون أو رشات تزيين

صوص شوكولاتة أو كراميل

ألوان طعام طبيعية

طريقة عمل بسكويت رأس السنة

في وعاء عميق، نخفق الزبدة مع السكر البودر جيدا حتى يصبح الخليط كريمي وناعم القوام.

نضيف البيضة والفانيليا إلى الخليط ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات تماما.

في وعاء آخر، نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

نضيف خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط الزبدة مع التقليب برفق حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

نغلف العجينة ونتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يسهل تشكيلها.

نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بسمك متوسط.

نستخدم قطاعات البسكويت لتشكيل العجينة بأشكال مناسبة لرأس السنة.

نرص قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

نخبز البسكويت في فرن مسخن مسبق على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

نتركه يبرد تماما قبل التزيين.

يعد التزيين من أهم مراحل إعداد بسكويت رأس السنة، حيث يمنحه شكل احتفالي جذاب.

يمكن تزيينه بالشيكولاتة المذابة ورسم أشكال مبهجة.

أو رش السكر الملون فوق الشيكولاتة قبل أن تجف.

استخدام الكريمة السكرية وكتابة عبارات مثل “Happy New Year”.

تزيين البسكويت على شكل أرقام السنة الجديدة أو نجوم وأشجار.

لنجاح بسكويت رأس السنة، يفضل استخدام الزبدة وليس السمن للحصول على مذاق غني.

عدم الإفراط في عجن العجينة حتى لا يصبح البسكويت قاسيا.

ترك البسكويت يبرد تماما قبل التزيين للحفاظ على شكل الزينة.

حفظ البسكويت في علبة محكمة الغلق للحفاظ على طراوته.

