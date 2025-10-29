طريقة عمل بسكويت الشوفان، سريع التحضير وصحي

بسكويت الشوفان من الحلويات الصحية والخفيفة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية العالية، فهو خيار مثالي للأشخاص الذين يرغبون في تناول وجبة خفيفة مشبعة دون الإكثار من السكريات أو الدهون الضارة.

كما أنه مناسب للأطفال والكبار على حد سواء، ويمكن تقديمه كوجبة إفطار سريعة أو سناك بين الوجبات، خصوصًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.



بسكويت الشوفان وصفة بسيطة يمكن تحضيرها في دقائق، يمكنكِ تحضيرها لأطفالك أو لنفسك كوجبة خفيفة لذيذة ومشبعة. كما يمكن تنويع الإضافات في كل مرة لتحصلي على نكهات مختلفة، مثل الشوكولاتة، الزبيب، أو جوز الهند. إنها وصفة تستحق التجربة وتضيف لمسة من الدفء والراحة إلى يومك.



في هذا التقرير سنتعرف بالتفصيل على طريقة عمل بسكويت الشوفان بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل بيت.





المكونات الأساسية لعمل بسكويت الشوفان:



لتحضير بسكويت الشوفان بطريقة صحية وشهية، نحتاج إلى المكونات التالية:



كوب ونصف من الشوفان (يفضّل الشوفان الكامل أو المجروش).

نصف كوب من الدقيق الأسمر أو الأبيض حسب الرغبة.

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة الطرية.

نصف كوب من السكر البني أو العسل الطبيعي.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

يمكن إضافة مكونات اختيارية مثل: القرفة، الزبيب، جوز الهند، أو قطع الشوكولاتة الداكنة حسب الذوق.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان خطوة بخطوة:

تجهيز الفرن والصينية:

نبدأ بتسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، ثم نجهز صينية الخَبز بوضع ورق زبدة عليها أو دهنها بقليل من الزيت لمنع التصاق البسكويت.

خلط المكونات الجافة:

في وعاء متوسط، نخلط الشوفان مع الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح، ويمكن في هذه الخطوة أيضًا إضافة القرفة أو جوز الهند المبشور حسب الرغبة.

تحضير المكونات السائلة:

في وعاء آخر، نخلط البيضة مع السكر البني (أو العسل) والفانيليا جيدًا باستخدام مضرب يدوي حتى يتكون خليط متجانس.

بعد ذلك نضيف الزيت أو الزبدة الطرية ونستمر في الخلط حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

دمج الخليطين:

نبدأ بإضافة المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة مع التحريك المستمر حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة يمكن تشكيلها بسهولة.

إذا كانت العجينة طرية جدًا، يمكن إضافة قليل من الشوفان، وإذا كانت جافة يمكن وضع ملعقة صغيرة من الحليب أو الماء لتعديل القوام.

تشكيل البسكويت:

نأخذ كرات صغيرة من العجين، ونضغط عليها قليلًا لتأخذ شكل أقراص البسكويت.

يمكن استخدام ملعقة لتحديد الحجم، ويُفضل ترك مسافة صغيرة بين كل قطعة وأخرى داخل الصينية لأنها قد تتمدّد أثناء الخَبز.

الخبز:

نضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة أو حتى يصبح لون البسكويت ذهبيًا خفيفًا من الأطراف.

بعد إخراجه من الفرن، نتركه ليبرد تمامًا لأن بسكويت الشوفان يكون طريًا وهو ساخن، ويصبح مقرمشًا بعد أن يبرد.

نصائح لضمان نجاح الوصفة:

يمكن استبدال السكر بالعسل أو التمر المهروس لتقليل السعرات الحرارية.

لا تفرطي في خلط العجينة بعد إضافة المكونات الجافة، حتى لا يصبح البسكويت قاسيًا.

لإضافة نكهة مميزة، يمكن رشّ القليل من القرفة أو جوزة الطيب.

يُحفظ البسكويت في علبة محكمة الإغلاق للحفاظ على قرمشته لعدة أيام.

القيمة الغذائية والفوائد:

يتميز بسكويت الشوفان بأنه غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترات أطول. كما أن الشوفان يحتوي على معادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، إضافة إلى كونه مفيدًا للقلب ويساعد على تقليل الكوليسترول الضار. عند تحضيره ببدائل صحية مثل العسل والدقيق الأسمر، يصبح خيارًا ممتازًا لكل من يتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا أو يسعى لإنقاص وزنه دون حرمان من الحلويات.

