طريقة عمل بسكويت اليانسون في خطوات بسيطة

طريقة عمل بسكويت اليانسون، بسكويت اليانسون من أكثر أنواع البسكويت المحبوبة في البيوت العربية، خاصة في مصر لنكهته المميزة.

وطريقة عمل بسكويت اليانسون، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومناسب لتقديمه للأطفال كوجبة خفيفة، خاصة أن قيمته الغذائية عالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل بسكويت اليانسون.

مكونات عمل بسكويت اليانسون:-

3 أكواب من الدقيق

نصف كوب من السكر

2 ملعقة صغيرة يانسون حب محمص

1 ملعقة صغيرة يانسون مطحون

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح صغيرة

المكونات السائلة

3 بيضات

نصف كوب زيت نباتي أو سمنة مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ربع كوب لبن حسب الحاجة لتماسك العجينة

طريقة عمل بسكويت اليانسون

ضعي ملعقتين من اليانسون الحب في مقلاة صغيرة.

حمصي على نار هادئة لمدة دقيقة حتى تفوح الرائحة.

هذه الخطوة مهمة لأنها تعزز النكهة وتزيد من روائح البسكويت أثناء الخبز.

في وعاء كبير، انخلي الدقيق.

أضيفي إليه السكر، البيكينج بودر، رشة الملح، اليانسون الحب، واليانسون المطحون.

قلبي المكونات جيدا حتى تتوزع التوابل مع الدقيق.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع الفانيليا حتى يصبح لونه فاتحًا.

أضيفي الزيت أو السمنة واستمري بالتقليب.

يمكن إضافة اللبن تدريجيا لاحقا حسب قوام العجين.

أضيفي خليط البيض والزيت تدريجيا إلى خليط الدقيق.

ابدأي بالعجن بيديك حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

إذا شعرتى أن العجينة جافة يمكنك إضافة القليل من اللبن (ملعقة ملعقة).

يمكنك تشكيل بسكويت اليانسون بعدة طرق

الطريقة التقليدية، بالعصا، افردي قطع صغيرة من العجين على شكل أسطوانة رفيعة.

قطعيها بالسكين إلى أصابع صغيرة.

أو طريقة القوالب، امتلكي قالب بسكويت بسيط واضغطي به على العجين لعمل أشكال جميلة للأطفال.

الطريقة السريعة، شكلي العجين على هيئة كرذذات صغيرة وسطحها قليلا.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180.

ادهني صينية بخفة بالزيت أو ضعي ورق زبدة.

رصي قطع البسكويت مع ترك مسافة قليلة بين كل واحدة والأخرى.

أدخلي الصينية الفرن لمدة 12 إلى 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي فاتح.

اتركي البسكويت يبرد تماما ليكتسب قرمشة مميزة.

لنجاح بسكويت اليانسون، لا تطيلي مدة الخبز حتى لا يجف أكثر من اللازم.

تحميص اليانسون خطوة أساسية للحصول على نكهة قوية.

استخدام البيكينج بودر بكميته الصحيحة يساعد على انتفاخ البسكويت بشكل جميل.

يجب أن تكون العجينة متماسكة وليست جافة جدا.

التبريد بعد الخبز ضروري ليصبح البسكويت مقرمش.

قدميه مع كوب شاي ساخن أو حليب للأطفال.

يمكن غمسه في الشوكولاتة البيضاء للتغيير.

يقدم أيضا بجانب القهوة العربية أو القهوة التركية.

