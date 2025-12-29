طريقة عمل تورتة الكريسماس فى المنزل لاحتفال مميز مع الأسرة

18 حجم الخط

طريقة عمل تورتة الكريسماس، تورتة الكريسماس من أشهر الحلويات التي ترتبط باحتفالات رأس السنة والكريسماس، حيث تجمع بين الطعم اللذيذ والشكل الجذاب المليء بالألوان والبهجة.

ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة مع لمسة إبداعية في التزيين، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل تورتة الكريسماس.

مكونات عمل تورتة الكريسماس:-

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر

كوب دقيق أبيض منخول

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب حليب

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ملعقة كبيرة كاكاو اختياري لعمل كيك شيكولاتة

مكونات كريمة التزيين (كريمة شانتيه)

2 كوب كريمة خفق بارد جدا

4 ملاعق كبيرة سكر بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

حشوة التورتة اختياري

يمكن اختيار واحدة من الحشوات التالية:

مربى الفراولة أو المشمش

صوص الشيكولاتة

قطع فواكه طازجة (فراولة وموز وكيوي)

شيكولاتة مبشورة

طريقة عمل تورتة الكريسماس

طريقة عمل تورتة الكريسماس:-

في وعاء عميق، نخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي.

نضيف الزيت والحليب مع الاستمرار في الخفق.

نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم نضيفهم تدريجيا إلى الخليط مع التقليب برفق.

يمكن تقسيم الخليط وإضافة الكاكاو إلى جزء منه لعمل طبقات مختلفة.

نصب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق.

ندخل القالب فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 إلى 35 دقيقة.

نترك الكيك ليبرد تماما قبل التقطيع أو الحشو.

ثم نخفق الكريمة مع السكر البودر والفانيليا حتى تتماسك جيدا.

ونقطع الكيك إلى طبقتين أو ثلاث حسب الارتفاع.

نرش كل طبقة بقليل من الحليب أو الشربات الخفيف.

نضع الحشوة المختارة ثم نغطيها بطبقة من الكريمة.

نكرر الخطوات حتى انتهاء الطبقات.

نغطي التورتة بالكامل بالكريمة ونسوي السطح جيدا.

للتزيين يمكن استخدام ألوان الأحمر والأخضر في الكريمة.

وتزيين التورتة بقطع الفراولة والكرز.

أو عمل أشجار كريسماس صغيرة بالكريمة.

ويمكن إضافة شيكولاتة على شكل نجوم أو كرات، مع رش سكر بودر ليعطي شكل الثلج.

أو وضع مجسمات سانتا كلوز أو رجل الثلج.

ولنجاح تورتة الكريسماس، ويجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

عدم فتح الفرن قبل مرور 20 دقيقة.

تبريد الكيك تماما قبل التزيين.

استخدام كريمة خفق باردة للحصول على قوام ثابت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.