بسبب تنك البنزين، تفحم سيارة ملاكي في 15 مايو

نشب حريق بسيارة ملاكي على طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ودفعت قوات الأمن بسيارات من إدارة الحماية المدنية التي انتقلت لمكان الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين التهام الحريق السيارة بالكامل دون وقوع إصابات، ورجحت المعاينة الأولية السبب انفجار تنك البنزين.

وتم سحبها عبر ونش الإدارة لاستكمال فحصها من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتواصل الخدمات المرورية تنظيم حركة قائدي السيارات بعدما تسبب الحادث في إعاقة مرورية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق في مدينة مايو، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع لإطفاء هذه الحرائق ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاية.

