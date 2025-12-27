الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب تنك البنزين، تفحم سيارة ملاكي في 15 مايو

تفحم سيارة ملاكي
تفحم سيارة ملاكي بطريق 15 مايو، فيتو
18 حجم الخط

نشب حريق بسيارة ملاكي على طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ودفعت قوات الأمن بسيارات من إدارة الحماية المدنية التي انتقلت لمكان الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين التهام الحريق السيارة بالكامل دون وقوع إصابات، ورجحت المعاينة الأولية السبب انفجار تنك البنزين.

وتم سحبها عبر ونش الإدارة  لاستكمال فحصها من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتواصل الخدمات المرورية تنظيم حركة قائدي السيارات بعدما تسبب الحادث في إعاقة مرورية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق في مدينة مايو، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أنواع الحرائق وكيفية التعامل  كل نوع

الحرائق التي تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع لإطفاء هذه الحرائق ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاية.

 

txt

تفاصيل اللحظات الأخيرة لعامل لقي مصرعه أثناء إطفاء حريق مزرعة دواجن بالشرقية

txt

تحقيقات النيابة: مدفأة تتسبب في حريق شقة سكنية بروض الفرج دون إصابات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق قسم شرطة 15 مايو الحماية المدنية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على أستون فيلا 0/1 في الشوط الأول

الأرصاد: تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على هذه المناطق

نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور الـ16 بأمم إفريقيا

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

الجيش السوداني يستعد لصد هجوم لميليشيا الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية

إصابة محمد علي بن رمضان في مباراة تونس ونيجيريا بأمم إفريقيا

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

نتيجة حلقة «دولة التلاوة»، دموع مؤثرة ورسائل إنسانية تتوج المنافسة القرآنية

مواجهة قرآنية تبهر لجنة التحكيم في «دولة التلاوة» بين محمد كامل وخالد عطية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads