هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب

تطعيم الإنفلونزا الموسمية من التطعيمات السنوية الشهيرة التى يجب أن يحصل عليها الكبار والصغار قبل موسم كل شتاء، للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا والتخفيف من حدة أعراضها.

وتسمع الأمهات كثيرا من بعض الأطباء أن الأطفال المصابين بحساسية البيض، يجب ألا يتلقوا تطعيم الإنفلونزا الموسمية لأن ذلك يشكل خطورة عليهم، دون التأكد من مدى صحة ذلك.

هل تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن مع حساسية البيض

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن العديد من الآباء والأمهات لديهم خوف من إعطاء الطفل مريض حساسية البيض من تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ولكن التطعيم آمن على الأطفال مرضى حساسية البيض، وذلك لأن كمية بروتين البيض فى تطعيم الإنفلونزا ضئيلة جدا، والدراسات الحديثة أكدت أن التطعيم آمن حتى مع حساسية البيض.

علاقة حساسية البيض بتطعيم الانفلونزا

حالات حساسية البيض وعلاقتها بتطعيم الإنفلونزا

وأضاف شبيب، أن التطعيم آمن مع الحساسية البسيطة للبيض مثل الطفح والحكة والقيء، والتطعيم آمن بدون أي مشكلة، بينما الحساسية الشديدة للبيض أو الصدمة التحسسية من قبل، يجوز أيضا إعطاؤهم التطعيم، لكن في مكان طبي مجهز، مع ملاحظة بسيطة بعد التطعيم،

وتابع: ولكن يمنع التطعيم فى حالة حدوث حساسية شديدة للطفل من نفس تطعيم الإنفلونزا من قبل، وليس من البيض، ويجب استشارة الطبيب المتابع الحالة.

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية مهم للصغار كثيرا، لأنه يحمى من مضاعفات خطيرة، كما أنه آمن تماما على الطفل حتى مع حساسية البيض.

