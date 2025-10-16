الخميس 16 أكتوبر 2025
لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟

تطعيم الانفلونزا،
تطعيم الانفلونزا، فيتو

أكدت وزارة الصحة أهمية تلقي تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام، مشيرة إلى أن التطعيم له دور فعال في حماية الأفراد وأسرهم من خطر الإصابة بمضاعفات الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة في حملة توعوية  أن فيروسات الإنفلونزا تتغير باستمرار، لذلك يتم تحديث اللقاح سنويًا لمواكبة هذه التغيرات وضمان أعلى مستوى من الحماية. 

وأضافت أن فاعلية اللقاح تقل تدريجيًا مع مرور الوقت، مما يستلزم تلقيه كل عام للحفاظ على المناعة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تلقي اللقاح بدءًا من عمر 6 أشهر فأكثر، حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل.

كما شددت على أهمية التواصل مع الخط الساخن 105 للاستفسار عن أقرب وحدة صحية متوفر بها تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

 

الوسائل الفعالة للوقاية من مضاعفات الفيروس

فيما أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية  من الوسائل الفعالة للوقاية من مضاعفات الفيروس، مشددا على ضرورة توخي الدقة في تحديد الفئات التي يجب الامتناع عن إعطائها التطعيم.

 

موانع الحصول على تطعيم الإنفلونزا 

وأوضح أن التطعيم لا يعطى للأطفال الأقل من 6 أشهر، كما يمنع عن الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه البيض أو أحد مكونات اللقاح نفسه، وذلك تجنبا لأي مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياتهم.

وأضاف أن لقاح الإنفلونزا يمكن إعطاؤه في نفس الوقت مع أي لقاح آخر أو قبل أو بعد أي تطعيم آخر دون الحاجة إلى فترة زمنية فاصلة، حيث لا توجد اشتراطات محددة بهذا الشأن.

وأكد  أن التطعيم الموسمي ضد الإنفلونزا يمثل خطوة مهمة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعيًا المواطنين إلى استشارة الأطباء المختصين قبل تلقي اللقاح للتأكد من ملاءمته لكل حالة.

