تطعيم الأنفلونزا الموسمية، من التطعيمات الضرورية التى يجب الحصول عليها قبل فصل الشتاء لتجنب مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة وتقليل حدة أعراضها.

وتطعيم الأنفلونزا الموسمية، مهما لأطفال المدارس لانتشار الأمراض المعدية فى فترة الدراسة، وعادة يتم الحصول عليه فى شهر سبتمبر.

فئات يجب حصولها على تطعيم الأنفلونزا الموسمية

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك فئات بعينها يجب حصولها على تطعيم الأنفلونزا الموسمية حفاظا على صحتهم، ومن هذه الفئات:-

مرضى حساسية الصدر

مرضى حساسية الأنف

مرضى السكر

مرضى القلب

مرضى الكلى

الأطفال قبل فصل الشتاء خاصة مع بداية الحضانات والمدارس.

وأضاف عبد الحميد: يتم إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للأطفال بدءا من عمر 6 أشهر، وإذا كان الطفل أقل من 9 سنوات يجب أن يحصل على جرعتين بينهم شهر، أما إذا كان أكبر من 9 سنوات فيحصل الطفل على جرعة واحدة.

تطعيم الانفلونزا الموسمية

انخفاض معدلات الإصابة بالأنفلونزا

وشهد موسم شتاء العام الماضي انخفاض معدلات الإصابة بالأنفلونزا ولم تزد معدلات الدخول للمستشفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي حتى أوائل يناير الماضي وسط "وباء ثلاثي" للإنفلونزا وكوفيد-19 وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV).

ومن جانبها أكدت فاكسيرا أنه يمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا من بداية من عمر ٦ شهور إلى أي مرحلة عمرية.

وأكدت فاكسيرا أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.

تطعيم الأنفلونزا لموسم شتاء 2025

وقالت الدكتورة ولاء عادل مسئول التدريب والتحديثات الطبية، بمراكز تطعيمات المصل واللقاح إن تطعيم الإنفلونزا عند تصنيعه يتم البحث عن أكثر الفصائل انتشارا وأشدها فتكا في نصف الكرة الشمالي والجنوبي وعلى هذا الأساس يتم اختيار الفصائل التي تتوفر في التطعيم.

صلاحية تطعيم الأنفلونزا

وأشارت إلى أن صلاحية التطعيم تنتهي قبل موعد نزول التطعيم الجديد، موضحة أن المناعة المكتسبة من التطعيم تقل بعد ستة أشهر من الحقن لذا يجب تناول التطعيم سنويًّا.

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الإنفلونزا معطل، ويستحيل أن يسبب المرض لكن في حال الإصابة بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.



2- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا كغيره من التطعيمات قد يسبب ارتفاع بسيط في درجة الحرارة أو إحمرار حول مكان الحقن.