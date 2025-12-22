الإثنين 22 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

هل يجوز تلقي الطفل لقاح الإنفلونزا فى ديسمبر ويناير؟ استشارى يجيب

تطعيم الانفلونزا
تطعيم الانفلونزا الموسمية
تطعيم الإنفلونزا من أكثر التطعيمات التى تقبل عليها الأمهات بدءا من فصل الخريف لإعطائها للصغار لحمايتهم من مضاعفات الأنفلونزا وحدة أعراضها.

وتطعيم الإنفلونزا الموسمية مهم وضرورة للكبار والصغار فهو لا يمنع الإصابة بالانفلونزا بل يقلل من حدة الأعراض ويمنع حدوث أى مضاعفات خطيرة تهدد صحة الطفل مثل الالتهاب الرئوي.

وهناك العديد من الأمهات لا تهتم بالتطعيم ولكن بعد انتشار الإنفلونزا فى الوقت الحالى وظهور أنواع جديدة منها، أصبحت الأمهات تبحث عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية حاليا، ولكن السؤال هنا، هل يجوز تلقى تطعيم الانفلونزا الموسمية فى شهرى 12 و1، أم لا؟

هل يجوز تلقي تطعيم الانفلونزا فى شهرى 12 و1

 يقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: "بالفعل لا مانع من إعطاء الطفل تطعيم الإنفلونزا الموسمية فى شهرى 12 و1، لأن فيروسات الإنفلونزا تنتشر من نوفمبر حتى مارس، وأحيانا أبريل، والتطعيم يبدأ يكون مناعة خلال 10 إلى 14 يوم، ما يعطى حماية مهمة خلال باقي موسم الشتاء.

هل يجوز تلقى تطعيم الانفلونزا الموسمية 
هل يجوز تلقى تطعيم الانفلونزا الموسمية 

فئات يجب حصولها على تطعيم الانفلونزا الموسمية 

وأضاف شبيب، أن التطعيم مهم للأطفال الأقل من 5 سنوات، والأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر أو الربو أو الذين يتأثروا كثيرا بنزلات البرد والانفلونزا، مع العلم أنه حتى لو أصيب الطفل بدور برد قبل التطعيم فيظل التطعيم مهم ومفيد وغير ضار للطفل.

وتابع، أن الوقت مازال مناسب لتطعيم الإنفلونزا الموسمية وكلما كان مبكرا كان افضل، ويجب على كل أم أن تهتم بإعطاء التطعيم لأطفالها حفاظا على صحتهم وحمايتهم من أى مضاعفات خطيرة.

كل ما تريد معرفته عن الإنفلونزا الخارقة وأهم أعراضها

أعراض أنفلونزا A وB، أكثر فيروسين انتشارا بين الأطفال

تطعيم الأنفلونزا الموسمية الانفلونزا الموسمية الانفلونزا تطعيم الانفلونزا

