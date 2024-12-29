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صحة ومرأة

الصحة تكشف مدة الشفاء من الإنفلونزا الموسمية

الإصابة بالأنفلونزا،
الإصابة بالأنفلونزا، فيتو

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مدة الشفاء والتعافي من الإنفلونزا الموسمية.

مدة الشفاء والتعافي من الإنفلونزا الموسمية

 

وأكدت وزارة الصحة أن مدة الشفاء تستغرق 10 أيام للتعافي الكامل مع ضرورة الالتزام بالعلاج.

 

وأكدت وزارة الصحة أهمية تطعيم الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا خاصة، وأن فيروس الإنفلونزا يتعرض لتحورات متعددة تسبب حدة الإصابة والأعراض.

 

أهمية تناول تطعيم الإنفلونزا في موسم الشتاء 

من جانبه، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن تلقي تطعيم الإنفلونزا يمكنه أن يقلل من أعراض دور البرد المنتشر حاليا، والذي يعتبر أحد أنواع العدوى التنفسية المنتشرة في موسم الشتاء.

تطعيم الإنفلونزا 

وأوضح أهمية تطعيم الإنفلونزا خاصة للفئات الأكثر خطورة منهم الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى ضعف المناعة.

 

دور البرد المنتشر 

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن دور البرد المنتشر حاليا تتمثل أعراضه في آلام وتكسير في العظام وارتفاع في درجة الحرارة ورشح وسعال والتهاب في الحلق، لافتا إلى أن أعراضه تتشابه مع أعراض فيروس الإنفلونزا، مؤكدا أن الحصول على التطعيم يقلل من حدة الأعراض.

وأوضح، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إن كل 3 أشهر تعلن منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لفيروس كورونا.

متحور جديد لفيروس كورونا 

وأشار إلى أن هناك تحورا عالميا لفيروس كورونا منذ شهر يوليو الماضي.

وحذر استشاري أمراض الحساسية والمناعة من استخدام حقنة البرد الموجودة في الصيدليات، مؤكدا أنها لا تعالج دور البرد المنتشر.

وكشفت  وزارة الصحة عن وجود عدد من العوامل تساهم في انتشار الفيروسات التنفسية وزيادة العدوى خلال موسم الشتاء.

عوامل تزيد من العدوي التنفسية في موسم الشتاء 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه العوامل تشمل: 

1- الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات.

2- الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسهل دخول الفيروسات

 

3- التجمعات الاجتماعية: مع التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية.

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4- نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعة.

 

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