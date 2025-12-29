الإثنين 29 ديسمبر 2025
موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
أمم أفريقيا 2025، يلتقي منتخب المغرب، نظيره زامبيا، مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا 

وتنطلق صافرة مباراة المغرب أمام زامبيا، في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت المغرب، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية 

وتُذاع مباراة المغرب ضد زامبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عبر قنوات beIN Max 1 وbeIN Max 2 وbeIN Max 3 وعبر القناة الرياضية المغربية.

وكانت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 انطلقت مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا رفقة مالي وزامبيا وجزر القمر.

ويحتاج منتخب "أسود الأطلس" إلى نقطة وحيدة لحسم بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب المغرب تعادل مع مالي بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أما منتخب زامبيا، فتعادل سلبيًا مع جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

التعادل رفع رصيد منتخب المغرب إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد مالي إلى نقطتين من تعادلين في المرتبة الثانية، وهو نفسه رصيد منتخب زامبيا الثالث، في حين تتذيل جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة.

