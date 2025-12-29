أمم أفريقيا 2025، رقم مميز لـ نيجيريا وتونس قبل جولة الحسم

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يعد منتخبا نيجيريا وتونس المتواجدان بالمجموعة الثالثة أقوي المنتخبات هجوما في بطولة أمم أفريقيا 2025 قبل إنطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأحرز كل منتخب منهما 5 أهداف خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

ويتواجد منتخبا السنغال والجزائر في المرتبة الثانية من حيث المنتخبات الأقوي هجوما بعدما أحرز الثنائي 4 أهداف بعد مرور جولتين فيما يتواجد منتخب مصر والمغرب بالمرتبة الثالثة برصيد 3 أهداف.

وشهدت الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2025 إحراز 24 هدفا مقارنة بالجولة الأولي التي شهدت إحراز 29 هدفا.

حصيلة أهداف أمم أفريقيا بعد الجولة الثانية

وشهدت بطولة الأمم الأفريقية تسجيل عدد 53 هدفا قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة “جولة الحسم ” لتحديد باقي الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بعدما حجز منتخب مصر ونيجيريا والجزائر مقاعدهم رسميا بثمن النهائي.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

وأسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وانطلقت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025



أنجولا ضد زيمبابوي (1-1).

مصر ضد جنوب أفريقيا (1-0).

زامبيا ضد جزر القمر (0-0).

المغرب ضد مالي (1-1).

بنين ضد بوتسوانا (1-0).

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية (1-1).

أوغندا ضد تنزانيا (1-1).

نيجيريا ضد تونس (3-2).

الجابون ضد موزمبيق (2-3).

غينيا الاستوائية ضد السودان (0-1).

الجزائر ضد بوركينا فاسو (1-0).

كوت ديفوار ضد الكاميرون (1-1)

