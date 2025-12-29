18 حجم الخط

يعيش مريض الفشل الكلوي على جلسات الغسيل الكلوي الا إذا أجرى عملية زراعة كلى، غير ذلك المرض ليس له علاج ما يدفع المريض بالالتزام بالجلسات حفاظا على الصحة.

ويحتاج مريض الفشل الكلوي نظاما غذائيا متوازنا يحافظ على نسبة الأملاح والسوائل بالجسم بما يناسب حالته حفاظا على صحته.

أهمية التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي

وتقول الدكتورة حنان الخولى مدرس بكلية الطب جامعة طنطا وأخصائية التغذية العلاجية، إن تغذية مرضى الفشل الكلوي علاج لا يقل أهمية عن الدواء،حيث أن التغذية السليمة تلعب دور أساسي في تحسين حالة مريض الفشل الكلوي، وتقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الجسم لأطول فترة ممكنة.

أسس التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي

وأضافت حنان، أن من أهم أسس التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي:-

التحكم في البروتين، من خلال تقليل البروتين في المراحل الأولى، وتناول بروتين عالي الجودة وبكميات محسوبة لمرضى الغسيل الكلوي.

تقليل الصوديوم (الملح)، لتجنب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

ضبط البوتاسيوم، وتجنب الأطعمة الغنية به حسب مستوى البوتاسيوم في الدم.

التحكم في الفوسفور، للوقاية من هشاشة العظام ومشاكل القلب.

تنظيم السوائل، حسب حالة المريض ونوع الغسيل الكلوي.

وتابعت، أن كل مريض له نظام غذائي خاص به حسب مرحلة المرض، ونوع الغسيل (إن وجد)، والتحاليل الطبية، خاصة أن اتباع نظام غذائي عشوائي قد يضر أكثر مما يفيد، فالتغذية العلاجية الصحيحة تعنى حياة أفضل جودة وأعلى لمريض الفشل الكلوي.

