الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسس التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي

الفشل الكلوي
الفشل الكلوي
18 حجم الخط

يعيش مريض الفشل الكلوي على جلسات الغسيل الكلوي الا إذا أجرى عملية زراعة كلى، غير ذلك المرض ليس له علاج ما يدفع المريض بالالتزام بالجلسات حفاظا على الصحة.

ويحتاج مريض الفشل الكلوي نظاما غذائيا متوازنا يحافظ على نسبة الأملاح والسوائل بالجسم بما يناسب حالته حفاظا على صحته.

أهمية التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي 

وتقول الدكتورة حنان الخولى مدرس بكلية الطب جامعة طنطا وأخصائية التغذية العلاجية، إن تغذية مرضى الفشل الكلوي علاج لا يقل أهمية عن الدواء،حيث أن التغذية السليمة تلعب دور أساسي في تحسين حالة مريض الفشل الكلوي، وتقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الجسم لأطول فترة ممكنة.

 

أسس التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي 
أسس التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي 

أسس التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي 

وأضافت حنان، أن من أهم أسس التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي:-

  • التحكم في البروتين، من خلال تقليل البروتين في المراحل الأولى، وتناول بروتين عالي الجودة وبكميات محسوبة لمرضى الغسيل الكلوي.
  • تقليل الصوديوم (الملح)، لتجنب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.
  • ضبط البوتاسيوم، وتجنب الأطعمة الغنية به حسب مستوى البوتاسيوم في الدم.
  • التحكم في الفوسفور، للوقاية من هشاشة العظام ومشاكل القلب.
  • تنظيم السوائل، حسب حالة المريض ونوع الغسيل الكلوي.

وتابعت، أن كل مريض له نظام غذائي خاص به حسب مرحلة المرض، ونوع الغسيل (إن وجد)، والتحاليل الطبية، خاصة أن اتباع نظام غذائي عشوائي قد يضر أكثر مما يفيد، فالتغذية العلاجية الصحيحة تعنى حياة أفضل جودة وأعلى لمريض الفشل الكلوي.

txt

لمرضى الفشل الكلوي، نصائح يجب اتباعها عند جلسات الغسيل

txt

بعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل، الشروط القانونية للتبرع بالأعضاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفشل الكلوى مرضى الفشل الكلوي الغسيل الكلوي أسس التغذية السليمة لمرضى الفشل الكلوي صحة الصحة الدكتورة حنان الخولى

مواد متعلقة

4 أسباب لفقر الدم عند مرضى الكلى وفق دليل هيئة الدواء المصرية

سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي

ما هو مرض دينا الشربيني في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" وأهم أعراضه؟

أعراض وأسباب التهاب الكلى، عدوى خطرة تستدعي العلاج الفوري

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل أزمة تسويق أشرف داري

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

رقم سلبي لـ جزر القمر وبوتسوانا في أمم أفريقيا 2025

تغييرات بالجملة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads