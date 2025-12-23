لمرضى الفشل الكلوي، نصائح يجب اتباعها عند جلسات الغسيل

18 حجم الخط

مرض الفشل الكلوي من الأمراض المزمنة الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان وجودة حياته، حيث تفقد الكليتان قدرتهما على أداء وظائفهما الحيوية المتمثلة في تنقية الدم من السموم والفضلات وتنظيم توازن السوائل والأملاح في الجسم.

وللأسف فالمرض ليس له علاج سوى الغسيل الكلوي كبديل مؤقت أو دائم لوظيفة الكلى، للحفاظ على الحياة.

ويقول الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية: إن الفشل الكلوي هو حالة مرضية تحدث عندما تعجز الكليتان عن تنقية الدم بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى تراكم السموم والسوائل الزائدة في الجسم، وينقسم إلى فشل كلوي حاد يحدث فجأة وقد يكون مؤقت عند علاجه مبكرا، أو فشل كلوي مزمن يتطور تدريجيا ويحتاج غالبا إلى الغسيل الكلوي أو زراعة كلى.

وأضاف هنداوي، أن الغسيل الكلوي هو إجراء طبي يساعد على إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الدم عندما تعجز الكلى عن ذلك، وينقسم إلى الغسيل الدموي، يتم عبر جهاز خاص لتنقية الدم عدة مرات أسبوعيا، أو الغسيل البريتوني، ويتم باستخدام تجويف البطن كمرشح طبيعي.

جلسات الغسيل الكلوي، فيتو

نصائح يجب اتباعها أثناء جلسات الغسيل الكلوي

وتابع، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند جلسات الغسيل الكلوي، منها:

الالتزام بمواعيد الجلسات وعدم تأجيلها.

قياس الوزن قبل الجلسة لمعرفة كمية السوائل الزائدة.

إبلاغ الطبيب عن أي أعراض غير طبيعية مثل الدوخة أو ضيق التنفس.

غسل مكان الوصلة أو الناسور جيدا والحفاظ على نظافته.

الجلوس في وضع مريح وتجنب الحركة الزائدة.

عدم النوم العميق أثناء الجلسة لملاحظة أي أعراض مفاجئة.

إبلاغ الطاقم الطبي فور الشعور بالغثيان أو التقلصات أو الصداع.

تجنب تناول الطعام الثقيل أثناء الجلسة.

مراقبة ضغط الدم بانتظام.

بعد الغسيل يجب النهوض ببطء لتجنب الدوخة أو الإغماء.

قياس الوزن مرة أخرى ومقارنته بوزن ما قبل الجلسة.

فحص مكان الإبرة أو القسطرة والتأكد من عدم وجود نزيف.

الراحة لبضع ساعات بعد الجلسة.

نصائح غذائية مهمة لمرضى الغسيل الكلوي

وأوضح الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى، أن هناك بعض التعليمات الغذائية التى يجب اتباعها أيضا، منها:-

تقليل تناول الملح لتجنب احتباس السوائل.

الحد من السوائل حسب تعليمات الطبيب.

تقليل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال.

تقليل الفوسفور الموجود في المشروبات الغازية.

تناول البروتين بالكميات الموصوفة طبيا.

الالتزام بالأدوية ومكملات الفيتامينات الموصوفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.