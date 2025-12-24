4 أسباب لفقر الدم عند مرضى الكلى وفق دليل هيئة الدواء المصرية

18 حجم الخط

​أصدرت هيئة الدواء المصرية دليلا إرشاديا حديثا يسلط الضوء على أكثر المضاعفات شيوعا وتأثيرا على جودة حياة مرضى الكلى، وهي "الأنيميا" أو فقر الدم المرتبط بمرض الكلى المزمن (CKD).

يهدف الدليل إلى توحيد معايير الرعاية الصيدلانية وضمان التدخل العلاجي الأمثل للحد من مخاطر هذا المرض.

​الأنيميا ومرضى الكلى: متى تبدأ الأزمة؟

​يعرف الدليل فقر الدم بأنه انخفاض مستوى الهيموجلوبين عن 13 جم/ديسيلتر لدى الرجال وعن 12 جم/ديسيلتر لدى النساء.

وتبدأ هذه المشكلة في الظهور مبكرًا منذ المرحلة الثالثة (G3a) من مرض الكلى المزمن، وتتفاقم بشكل حاد حتى تصل نسبة المصابين بها إلى أكثر من 90% من المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل كلوي.

​الأعراض: أكثر من مجرد إرهاق

​لا تقتصر أعراض الأنيميا لدى مريض الكلى على التعب العام، بل تشمل قائمة طويلة من التحديات الجسدية:

​دوخة وضعف التركيز وضيق في التنفس.

​عدم تحمل البرودة وشحوب الجلد.

​سرعة ضربات القلب (Tachycardia) وصولًا إلى خطر الإصابة بفشل القلب في الحالات المزمنة والشديدة.

​تنميل الأطراف والصداع والشعور العام بالاعتلال.

​لماذا يفقد مريض الكلى دمه؟

​حدد الدليل أربعة أسباب رئيسية تساهم في نشوء هذه الحالة:

​نقص إنتاج هرمون "الإريثروبويتين" المسؤول بنسبة 90% عن تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء من الكلى.

​نقص الحديد: وهو عائق رئيسي أمام تكوين خلايا دم سليمة، وينقسم إلى نقص مطلق (بسبب سوء التغذية أو النزيف) ونقص وظيفي (عدم القدرة على استخدام مخزون الحديد بفعالية).

​قصر عمر خلايا الدم الحمراء: حيث يتقلص عمر الخلية من 120 يومًا إلى 60 يومًا فقط في المراحل المتأخرة بسبب السموم اليوريمية.

​تداخلات الأدوية

أشار الدليل إلى أن بعض الأدوية الشائعة (مثل أدوية ضغط الدم ACEI وARB أو بعض المثبطات المناعية) قد تساهم في تفاقم الأنيميا.

​بروتوكولات الإدارة والعلاج: الدقة هي المفتاح

​شدد الدليل على أن تشخيص الأنيميا هو مسؤولية الطبيب، لكن الصيدلي يلعب دورًا محوريًا في مراقبة النتائج المعملية.

أشار الدليل إلى أن مستويات "الفيريتين" قد تخدع الفحص؛ حيث ترتفع كاذبة في حالات الالتهاب أو أمراض الكبد، بينما تنخفض فقط في حالات نقص الحديد الفعلي.

​توقيت إعادة الفحص

حددت الهيئة جدولًا زمنيًا صارمًا لإعادة فحص مستويات الحديد بعد الحقن الوريدي لضمان دقة النتائج، تتراوح بين 48 ساعة لـ "سكروز الحديد" وتصل إلى 4 أسابيع لـ "فيريك كاربوكسي مالتوز".

​يؤكد الدليل أن الإدارة الناجحة لفقر الدم لا تهدف فقط إلى رفع مستويات الهيموجلوبين، بل إلى تحسين جودة حياة المريض وتقليل معدلات الوفيات المرتبطة بمضاعفات القلب والكلى.

كانت أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل الإرشادي في الممارسات الصيدلية لعلاج الأنيميا لدى مرضى الكلى المزمن.

تقديم رعاية صيدلية شاملة تضمن سلامة وأمان المرضى

يهدف الدليل إلى تنظيم الممارسات الدوائية وتقديم رعاية صيدلية شاملة تضمن سلامة وأمان المرضى، وتشجيع الصيادلة في المستشفيات وصيدليات المجتمع على تلبية احتياجات المرضى وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

الالتزام بالإرشادات العلمية العالمية وتطبيق مبادئ الاستخدام الرشيد للأدوية

ويركز الدليل على العلاج الدوائي كركيزة أساسية في الرعاية الصحية، مع الالتزام بالإرشادات العلمية العالمية وتطبيق مبادئ الاستخدام الرشيد للأدوية، بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الدوائي المناسب لكل مريض.

إرشادات تساعد الصيادلة على اختيار أفضل خيارات العلاج

ويقدم الدليل إرشادات تساعد الصيادلة على اختيار أفضل خيارات العلاج وتطبيق التقييم السريري السليم لفقر الدم لدى مرضى الكلى المزمن البالغين، ويغطي علاج فقر الدم لدى مرضى الكلى المزمن سواء خاضعين لغسيل الكلى أو لا، وعلاج فقر الدم لدى السيدات الحوامل المصابات بأمراض الكلى المزمنة سواء خضعن لغسيل الكلى أو لا، وكذلك علاج فقر الدم لدى متلقي زراعة الكلى.

يأتي ذلك انطلاقا من رؤية هيئة الدواء المصرية في تعزيز الخدمات الصيدلية وتطوير الكفاءة المهنية للصيادلي المصري، بما يسهم في توحيد الممارسات الصيدلية ورفع مستوى الرعاية الصحية، واستكمالًا لجهود الهيئة في إصدار الأدلة الإرشادية ووضع مرجعيات واضحة لدور الصيدلي كركيزة أساسية في المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.