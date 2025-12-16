ما هو مرض دينا الشربيني في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" وأهم أعراضه؟

18 حجم الخط

مرض دينا الشربيني في مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”، تصدر مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" الترند ومحركات البحث خلال الساعات الماضية بعد عرض الحلقات الأولى منه.

وظهرت دينا الشربيني في المسلسل في مشاهد داخل المستشفى لإجراء جلسة غسيل كلوي وهي مريضة بالفشل الكلوي، وتحتاج لإجراء عملية زرع كلى.

مرض دينا الشربيني

ومرض الفشل الكلوي من أخطر الأمراض، إذ يحدث عندما تفقد الكليتان قدرتهما على أداء وظائفهما الحيوية لتنقية الدم والتخلص من السموم والسوائل الزائدة.

ويصل المرض إلى مرحلته النهائية عندما تنخفض كفاءة الكلى إلى 15% أو أقل من المعدل الطبيعي، ما يستدعي تدخلًا علاجيًا للحفاظ على الحياة.

دينا الشربيني، فيتو

أعراض الفشل الكلوي

في بدايات مرض الفشل الكلوي قد تمر الحالة دون مؤشرات واضحة، بحسب Healthline لكن مع التقدم تظهر مجموعة من الأعراض أبرزها:

تورم (وذمة) في الكاحلين والساقين واليدين أو الوجه نتيجة احتباس السوائل.

إرهاق شديد ونقص الطاقة، غالبًا بسبب فقر الدم المصاحب لضعف وظائف الكلى.

تغيرات في التبول: قلة أو انعدام البول، أو كثرة التبول خاصة ليلًا، مع احتمال تغيّر اللون أو ظهور رغوة أو دم.

حكة جلدية وطفح نتيجة تراكم الفضلات.

غثيان وقيء وفقدان للشهية.

تشنجات عضلية ورعشة.

صداع مستمر واضطرابات معرفية مثل التشوش وصعوبة التركيز.

طعم معدني غير مستحب في الفم.

أنواع مرض الفشل الكلوي

الفشل الكلوي المزمن: تدهور تدريجي طويل الأمد، لا يمكن عكسه، لكن يمكن إبطاء تقدّمه بالعلاج والمتابعة.

الفشل الكلوي الحاد: يحدث بشكل مفاجئ خلال ساعات أو أيام، وغالبًا ما يكون قابلًا للعلاج إذا تم تشخيصه السبب سريعًا.



أسباب مرض الفشل الكلوي

يتصدر السكر وارتفاع ضغط الدم قائمة الأسباب الشائعة للفشل الكلوي المزمن، إلى جانب:

التاريخ العائلي لأمراض الكلى.

السمنة وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول.

انخفاض تدفق الدم إلى الكلى (الجفاف الشديد، النوبات القلبية، الحروق).

العدوى الشديدة.

الإفراط في استخدام بعض المسكنات، خاصة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).



طرق علاج الفشل الكلوي

عند بلوغ مرحلة الفشل، تتطلب الحالة أحد الخيارات التالية:

غسيل الكلى: لتعويض وظيفة الكلى في تنقية الدم، ويشمل:

الغسيل الدموي.

الغسيل البريتوني.



زراعة الكلى: استبدال الكلية المتضررة بأخرى سليمة من متبرع.

