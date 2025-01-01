أعراض أمراض الكلى، وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة

وجهت وزارة الصحة نصائح لحماية الكلى من الأمراض سواء الأملاح أو حصوات الكلى أو الفشل الكلوي.

وظيفة الكلى

وقالت وزارة الصحة إن الكلي عضو حيوي في الجسم وتعمل علي تنقية الدم من السموم، وتحقيق التوازن بين السوائل والأملاح وتنظيم ضغط الدم، كما تساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء وتعزيز صحة العظام.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

وأكدت وزارة الصحة أن الفئات الأكثر عرضة لأمراض الكلى منهم:

١- مرضي الضغط

٢- أصحاب التاريخ العائلي لمرضى الكلى

أعراض أمراض الكلى

وتشمل أهم أعراض وجود أضرار بالكلى:

١-تغيرات في التبول

٢- زيادة أو نقصان في التبول.

٣- بول رغوي

٤- دم في البول.

٥-فقدان الرغبة في الأكل أو الشعور بالغثيان ٦- الشعور بالإرهاق معظم الوقت

٧- الانتفاخ في القدمين أو اليدين نتيجة احتباس السوائل

وتتعرض الكلى في جسم الانسان الى عدة امراض منها ضعف وظائف الكلى حتي تصل إلى فشل وظائف الكلى والفشل الكلوي ولا تستطيع الكليتين القيام بوظائفها حيث تعمل الكلى على تنظيف الجسم والدم من السموم وإخراجها عن طريق البول.

طرق الوقاية من الاعتلال الكلوي

وكشفت وزارة الصحة عن طرق الوقاية من الاعتلال الكلوي منها:

التغذية السليمة

متابعة السكر بانتظام لمرضي السكر

متابعة الضغط بانتظام لمرضي الضغط

الابتعاد عن الاستخدام المفرط للمسكنات والمضادات الحيوية.

فحوصات للكشف عن الاعتلال الكلوي

وتوفر وزارة الصحة عدد من الفحوصات المجانية للكشف عن الإصابة بالاعتلال الكلوي منها:

1-نسبة السكر العشوائي والتراكمي

2-مؤشر كتلة الجسم

3-فحوصات الكلى

4-نسبة الدهون بالدم

وتوفر وزارة الصحة مبادرة الاكتشاف المبكر لمرض الاعتلال الكلوي والمبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

وأكدت وزارة الصحة أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وأشارت وزارة الصحة أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقًا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقًا للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأكدت أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، لافتا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي».

وناشدت الصحة المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» والاطمئنان على حالتهم الصحية «مجانًا».

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