منها تورم القدمين وفقدان الشهية، أعراض وأسباب الفشل الكلوي

تقوم الكلى بتصفية الدم وإزالة الماء الزائد والنفايات من الجسم، وعندما يتسبب شيء ما في عمل الكلى بكفاءة أقل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل الكلى، حيث يمكن أن تؤثر الظروف المختلفة على كيفية عمل الكلى.

ما هو الفشل الكلوي؟

وفقًا للمعهد الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK)، يحدث الفشل الكلوي عندما يكون لدى الشخص أقل من 15٪ من وظائف الكلى.

وعندما تصل كلى الشخص إلى المرحلة التي يحتاج فيها إلى غسيل الكلى أو زرع الكلى، سيقوم الطبيب بتشخيص مرض الكلى في المرحلة النهائية (ESRD).

يمكن أن ينتج الفشل الكلوي عن حالات وراثية أو تلف الكلى، وتؤدي الكلى وظائف ضرورية للجسم كله، لهذا السبب، يمكن أن يؤثر الفشل الكلوي على الصحة العامة والرفاهية للشخص.

أنواع الفشل الكلوي

هناك نوعان من الفشل الكلوي: الحاد والمزمن

الفشل الكلوي الحاد

يحدث الفشل الكلوي الحاد (AKF)، المعروف أيضًا باسم إصابة الكلى الحادة أو الفشل الكلوي الحاد، فجأة، وعادةً في غضون بضع ساعات أو أيام.

يمكن أن ينتج عن عدوى أو صدمة للكلى أو انخفاض تدفق الدم في المنطقة، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب انسداد، مثل حصوة الكلى، أو ارتفاع ضغط الدم الشديد.

في كثير من الحالات، يؤدي العلاج إلى الشفاء التام، ومع ذلك، يمكن أن يكون مهددًا للحياة بدون عناية طبية سريعة، وقد يحتاج ما لا يقل عن 12% إلى 15% من الأشخاص إلى غسيل الكلى على المدى الطويل.

الفشل الكلوي المزمن

يشير مرض الكلى المزمن (CKD)، المعروف أيضًا باسم الفشل الكلوي المزمن أو مرض الكلى المزمن، إلى تلف الكلى الذي يحدث بمرور الوقت.

غالبًا ما يساهم مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب في هذا الضرر، في بعض الحالات، تلعب العوامل الوراثية دورًا.

أعراض الفشل الكلوي

أعراض الفشل الكلوي متشابهة للفشل الكلوي الحاد والمزمن، لكن سرعة ظهورها مختلفة.

في الفشل الكلوي الحاد، تظهر الأعراض فجأة، وفي مرض الكلى المزمن، تتطور الأعراض ببطء وتظهر عادةً بعد حدوث تلف طويل الأمد.

وتتضمن أعراض الفشل الكلوي ما يلي:

تورم القدمين والساقين بسبب احتباس السوائل

مشاكل النوم

تشنجات العضلات

خدر أو وخز في الأصابع أو أصابع القدم

فقدان الشهية

طعم معدني في الفم

حكة في الجلد

صداع

قلة إنتاج البول

مشاكل في التنفس

غثيان وقيء

ارتباك

أسباب وعوامل خطر الفشل الكلوي

يمكن أن تؤدي أنواع مختلفة من الإصابات والأمراض إلى الفشل الكلوي، وقد تسبب بعض الحالات الفشل الكلوي المزمن، في حين قد تؤدي حالات أخرى إلى الفشل الكلوي المزمن.

تشمل الأسباب الشائعة لفشل الكلى ما يلي:

انخفاض تدفق الدم إلى الكلى

الالتهاب

ارتفاع ضغط الدم المفاجئ

الانسدادات، أحيانًا بسبب حصوات الكلى

ويمكن أن تؤدي الأدوية، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، والمضادات الحيوية، ومدرات البول، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين إلى الفشل الكلوي الحاد

وتشمل الأسباب الشائعة لمرض الكلى المزمن ما يلي:

ارتفاع نسبة السكر في الدم

ارتفاع ضغط الدم

التهابات الكلى

مرض الكلى المتعدد الكيسات

على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يعاني من الفشل الكلوي، إلا أن بعض العوامل قد تزيد من خطر إصابة الشخص بهذه الحالة، وهي تشمل:

مرض السكري

ارتفاع ضغط الدم

تاريخ عائلي من الفشل الكلوي

أمراض القلب

علاج الفشل الكلوي

غالبًا ما يشمل علاج الفشل الكلوي الخيارات التالية:

غسيل الكلى

يتضمن غسيل الكلى استخدام جهاز غسيل الكلى، الذي يؤدي الوظيفة الصحية للكلى، ويقوم الجهاز بتصفية الماء والنفايات من الدم.

يستخدم نوع من غسيل الكلى يسمى غسيل الكلى البريتوني بطانة بطن الشخص لتصفية الدم.

بعد أن يتم غسيل الكلى بتدريبهم لمدة 1 - 2 أسبوع، يمكن للشخص إجراء هذا الغسيل الكلوي في المنزل أو العمل أو أثناء السفر.

لا يعالج غسيل الكلى الفشل الكلوي، لكنه قد يساعد في تحسين نوعية حياة الشخص.

زرع الكلى

إذا كانت وظيفة الكلى لدى الشخص 20٪ أو أقل، فقد يكون مؤهلًا لزرع الكلى، ويمكن أن تأتي الكلى المتبرع بها من شخص حي أو متبرع متوفى.

بعد تلقي الكلية الجديدة، يحتاج الشخص إلى تناول الدواء للتأكد من أن الجسم لا يرفضها.

مضاعفات الفشل الكلوي

عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، يؤثر هذا على أعضاء أخرى في الجسم، ومع تقدم الفشل الكلوي، قد تتطور مضاعفات أخرى يمكن أن تتطور المضاعفات، وتشمل:

أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم

هشاشة العظام

فقر الدم

مشاكل التمثيل الغذائي، مثل اضطرابات الكهارل واختلال التوازن الحمضي القاعدي

وقد يشكل الفشل الكلوي غير المعالج تهديدًا للحياة.

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