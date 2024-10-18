احذري، النزلات المعوية يمكن أن تسبب الفشل الكلوي لطفلك

النزلات المعوية من الأمراض المعدية التي تنتشر بين الصغار وهى من الإصابات المزعجة كثيرا بسبب أعراضها التي تؤثر على صحة الطفل.

والنزلات المعوية، أنواعها عديدة، وتحرص الأمهات على الاهتمام بعلاجها عند الأطفال سريعا حفاظا على صحتهم من حدوث أى مضاعفات خطيرة.

النزلات المعوية عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن حالات النزلات المعوية، ومن أعراضها اسهال، وقيء، من الحالات التي تظهر فجأة وتكون قوية وشديدة، وعادة تنتشر عند الأطفال فى أول عامين من عمرهم.

وأضاف عبد الحميد: عند إصابة الطفل بالنزلات المعوية، يجب أولا على الأم أن توقف القيء حتى تستطيع أن تقدم للطفل غذاء عن طريق الفم، ولكن هذه الخطوة يجب أن تكون بهدوء بمعنى عدم الضغط على الطفل حتى يأكل لأن ذلك سيزيد القيء لديه، وايضا عند طلبه اشرب الماء يجب الحرص على عدم شربه كميات كبيرة من الماء حتى لا يتقيأ مرة أخرى.

طرق التعامل مع النزلات المعوية لتجنب مخاطرها

وتابع، أنه يجب تعويض الطفل فقد السوائل بسبب الإسهال، وذلك يكون من خلال إعطاء الطفل محلول الجفاف فهو يساعد على تحسن الطفل بنسبة كبيرة، فيجب أن يشربه الطفل ويكون بارد وليس دافيء، والنزلات المعوية تلزم أكثر من يوم حتى يتم الشفاء منها وهنا على الأمهات الصبر واتباع تعليمات الطبيب المعالج حفاظا على صحة الطفل من اى مضاعفات تهدد حياته مثل الفشل الكلوي لأن النزلات المعوية يمكن أن تسبب الفشل الكلوي عند الأطفال.

النزلات المعوية

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.