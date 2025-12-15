"تعليم أسيوط" تناقش حلول مشكلة الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية

18 حجم الخط





عقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط،اجتماعا لمناقشة الحلول المقترحة لإنهاء مشكلة الفترة المسائية ببعض المدارس بالمرحلة الابتدائية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط وبحضور مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة ومسؤولى هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

توفير أراضى أملاك دولة بصفة عاجلة لإنشاء مدارس جديدة



وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط لحل مشكلة المدارس التى تعمل فترة مسائية وإيجاد الحلول المقترحة بتوفير مبانى بديلة لاستيعاب الطلاب أو توفير أراضى أملاك دولة بصفة عاجلة لإنشاء مدارس جديدة أو توسعات جديدة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

توفير كافة الحلول للقضاء على نظام الفترات المسائية



وأكد وكيل وزارة التعليم بأسيوط على الدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط للنهوض بالعملية التعليمية وتوفير كافة الحلول للقضاء على نظام الفترات المسائية ببعض المدارس الابتدائية لخدمة ابنائنا الطلاب ولتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لهم ومعالجة الكثافات الطلابية مما يحسن بيئة التعلم ويقلل الضغط على الطلاب والمعلمين وتوفير يوم دراسى كامل فى الفترة الصباحية.



وأوضح المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة أنه جار اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحل مشكلة بعض المدارس الابتدائية التى تعمل فترة مسائية من خلال إنشاء مبانى جديدة بصفة عاجلة بعد توفير الأراضي اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.