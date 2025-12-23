مواعيد امتحانات التيرم الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 بالبحيرة

18 حجم الخط

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026 وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي تم عرضه على محافظ البحيرة لاعتماد من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

ننشر جدول المواعيد

حصلت فيتو على الجدول الزمني الذي تم اعتماده بـ مدارس البحيرة وتضمن الآتي:

من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026: امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي.

من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026: امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي العام.

من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026، امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني.

من السبت 10 يناير حتى الخميس 15 يناير 2026: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام. من السبت 10 يناير حتى الخميس 15 يناير 2026: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.

من السبت 10 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026:امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني. من السبت 10 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026: امتحانات الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني (نظام الخمس سنوات).

من السبت 17 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026:امتحانات الشهادة الإعدادية العامة.

من السبت 17 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026: امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين.

من السبت 17 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026: امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.

من السبت 17 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026: امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية.

توفير الأجواء الملائمة للطلاب

ووجهت محافظ البحيرة باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات التي تضمن سلامتهم.

