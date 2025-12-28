عمليات «المصري الديمقراطي» تعلن متابعتها لليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات النواب

18 حجم الخط

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من مقرها بمدينة دمنهور، أعمال المتابعة الميدانية لجولة الإعادة للتصويت في 19 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في إطار متابعة الحزب لسير العملية الانتخابية ورصد مجرياتها على أرض الواقع.

حركة التصويت داخل اللجان الانتخابية

وقالت غرفة العمليات، في بيان، إنها تتابع حركة التصويت داخل اللجان منذ بدء فتح أبوابها، من خلال فرق رصد منتشرة في عدد من الدوائر الانتخابية، لرصد معدلات الإقبال، وسير العملية الانتخابية، ومدى الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل اللجان.

وأكدت الغرفة استمرار أعمال المتابعة حتى إغلاق اللجان مساءً وبدء عمليات الفرز، مشيرة إلى أن هذا الدور يأتي في إطار حرص الحزب على دعم نزاهة العملية الانتخابية، وضمان سلامة إجراءاتها لحظة بلحظة، والتفاعل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال يومي التصويت.

ملامح جولة الإعادة

وفي السياق ذاته، أكد حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعمه الكامل لمرشحه الأستاذ محمد بهنسي في جولة الإعادة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، والتصويت لاختيار محمد بهنسي ممثلًا لهم في مجلس النواب، باعتبار المشاركة الشعبية أحد الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 19 دائرة انتخابية، بعد أن أسفرت نتائج الجولة الأولى عن عدم حسم المنافسة في هذه الدوائر، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية. وتشهد جولة الإعادة تنافسًا بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وسط متابعة من الأحزاب والقوى السياسية لسير التصويت.

ويأتي تحرك الأحزاب السياسية لمتابعة الانتخابات من خلال غرف عمليات مركزية ضمن الأدوار التي يتيحها القانون، والتي تشمل الرصد والتقييم والتواصل مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، ودعم المسار الديمقراطي، وترسيخ مبدأ المشاركة السياسية الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية.

