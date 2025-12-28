محافظ البحيرة: انتظام فتح لجان الانتخابات بجولة الإعادة دون تأخير (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بثلاث دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، وسط حالة من الانضباط الكامل والجاهزية التامة لكافة المقار الانتخابية.

انتظام حضور المستشارين ورؤساء وأعضاء اللجان

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في التوقيت المحدد دون أية معوقات، مع انتظام حضور المستشارين ورؤساء وأعضاء اللجان، وبدء استقبال الناخبين بسلاسة ويسر، مشيرة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأمثل، وتجهيز المقرات الانتخابية وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

التواصل المباشر واللحظي مع رؤساء المراكز والمدن

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من داخل غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، حيث يتم التواصل المباشر واللحظي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين بما يحقق الانسيابية والأمان.

عدد الناخبين مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة

وتُجرى جولة الإعادة في ثلاث دوائر انتخابية تشمل:الدائرة الأولى: قسم دمنهور – مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص – مركز إدكو، الدائرة الثامنة: مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود، ويبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية بنطاق هذه الدوائر 264 مركزًا انتخابيًا، تضم 297 لجنة، ويصل عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

ووجهت محافظ البحيرة الدعوة لأبناء المحافظة، بضرورة المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة التزام المحافظة الكامل بالحياد والشفافية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الاستعداد التام للتعامل الفوري مع أية معوقات قد تطرأ، بما يضمن إجراء العملية الانتخابية في أجواء يسودها النزاهة والانضباط.

