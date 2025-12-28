إقبال متوسط من الناخبين على لجنة مدرسة عزت النمر بجولة الإعادة في البحيرة (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة البحيرة استمرار إقبال متوسط للمواطنين على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني علي التوالي بجولة الإعادة بلجنة مدرسة عزت النمر الثانوية بنين بمركز إيتاى البارود، وذلك ضمن الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب 2025 بالبحيرة.

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر بمحافظة البحيرة، وتشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، كما تشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود).



ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 260 مركزًا، وعدد اللجان الانتخابية 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن جميع المقار تم تجهيزها بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من توافر الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه ومولدات الكهرباء الاحتياطية، وضمان النظافة العامة بمحيط اللجان، بما يهيئ مناخًا آمنًا ومنظمًا يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر

وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ومتابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

ودعت الدكتورة جاكلين عازر جميع مواطنى المحافظة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية والواعية، مشيرةً إلى أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.

