إخلاء سبيل 12 شخصا بعد ضبطهم بتوزيع مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابات في البحيرة

قررت جهات التحقيق نيابة إيتاي البارود إخلاء سبيل 6 أشخاص بضمان مالى 2000 جنيهًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بخصوص ضبطهم يقومون بتوزيع دعاية انتخابية، ومبالغ مالية أمام اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وذلك للتأثير على الناخبين من أجل التصويت لأحد المرشحين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

إخلاء بضمان مالى 2000 جنيه لقيامهم بالتأثير على الناخبين

كما قرر عمر الكوم وكيل النائب العام بنيابة مركز شبراخيت، إخلاء سبيل 3 أشخاص بضمان مالى 2000 جنيه لقيامهم بالتأثير على الناخبين للتصويت لأحد المرشحين عن طريق توزيع مبالغ مالية، وأوراق الدعاية الإنتخابية.

إخلاء سبيل 3 أشخاص بضمان مالى بأبو حمص

كما قررت جهات التحقيق بـ مركز أبو حمص بإخلاء سبيل 3 أشخاص بضمان مالى وقدره 3 آلاف جنيهًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بسبب ضبطهم يقومون بتوزيع مبالغ مالية وصور خاصة بأحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

ضبط أشخاص يقومون بتوزيع دعاية انتخابات

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد تمكنت من ضبط 12 شخصا أثناء قيامهم بتوزيع مبالغ مالية وصور خاصة بالمرشحين، وذلك أثناء ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحهم.

تُجرى جولة الإعادة في ثلاث دوائر انتخابية

شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم انطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بثلاث دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، وسط حالة من الانضباط الكامل والجاهزية التامة لكافة المقار الانتخابية.

وتُجرى جولة الإعادة في ثلاث دوائر انتخابية تشمل:

الدائرة الأولى: قسم دمنهور – مركز دمنهور.

الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص – مركز إدكو.

الدائرة الثامنة: مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود.

ويبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية بنطاق هذه الدوائر 264 مركزًا انتخابيًا، تضم 297 لجنة، ويصل عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

