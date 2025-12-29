الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

الحصر العددي للدائرة الأولى المعادة بانتخابات النواب بالفيوم

اللجنة العامة للدائرة
اللجنة العامة للدائرة الأولى بالفيوم، فيتو
أعلنت اللجنة العامة للدائرة الأولي بالفيوم، التي تضم مركز ومدينة الفيوم، الحصر العددي لأعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وبلغ عدد المقيدين 652622 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 84128 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 6598 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 77530 صوتا، وقد حصل سيد سلطان على 38068 صوتا، بينما حصل محمد فؤاد زغلول على 39462 صوتا، ويرجح بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج أن يفوز زغلول بالمقعد الثالث للدائرة.

من لهم حق التصويت

الجدير بالذكر أن من لهم حق التصويت بالدائرتين الأولى والرابعة بانتخابات مجلس النواب 2025، يبلغ مليون و131 ألفا و774 ناخبا وناخبة، ويبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرتين 169 لجنة موزعة على 135 مقرا انتخابيا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، 64 مقرًا تضم 89 لجنة فرعية، ويبلغ من لهم حق التصويت بالانتخابات 657 ألف و499 ناخب وناخبة.

 

 كما أن عملية التصويت بالدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق في 80 لجنة فرعية، موزعة على 71 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 474 ألفا و275 ناخبا وناخبة، وتعمل المحافظة على تسهيل عملية التصويت في جميع اللجان.

 

الدائرة الأولى

وفي الدائرة الأولى التي تضم مركز ومدينة الفيوم والمخصص لها ثلاثة مقاعد، كانت الجولة الأولى قد أسفرت عن حسم مقعدين، بعد إعادة العملية الانتخابية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فاز محمد محمود عبد القوى مرشح حزب مستقبل وطن، وعلى أيوب مرشح مستقل، وتنافس على المقعد الثالث في جولة الإعادة سيد أحمد سلطان مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد فؤاد زغلول مرشح حزب الوعي.

الدائرة الرابعة

أما الدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق والمخصص لها مقعدان، فلم يُحسم أي منهما خلال الجولة الأولى، لتشهد جولة الإعادة منافسة بين يوسف الشاذلي مرشح حزب مستقبل وطن، وعلاء العمدة مرشح حزب الجبهة الوطنية، واللذين ينتميان إلى تحالف الأحزاب، في مواجهة مرشحين مستقلين هما مصطفى مؤمن، واللواء محمد تعيلب.

