الحصر العددي للدائرة الرابعة المعادة بانتخابات النواب بالفيوم

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الرابعة بالفيوم، التي تضم مراكز إبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، الحصر العددي لأعداد الناخبين.

وحصل يوسف الشاذلي على 55123 صوتا، وحصل علاء العمدة على 54184 صوتا، وحصل مصطفى مؤمن على 43204 أصوات، وحصل محمد تعيلب على 39131 صوتا ويرجح بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج أن يفوز بمقعدي الدائرة كل من؛ يوسف الشاذلي مرشح مستقبل وطن، وعلاء العمدة مرشح حزب الجبهة الوطنية.

من لهم حق التصويت

الجدير بالذكر أن من لهم حق التصويت بالدائرتين الأولى والرابعة بانتخابات مجلس النواب 2025، يبلغ مليون و131 ألف و774 ناخب وناخبة، ويبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرتين 169 لجنة موزعة على 135 مقر انتخابي، ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، 64 مقرًا تضم 89 لجنة فرعية، ويبلغ من لهم حق التصويت بالانتخابات 657 ألفا و499 ناخب وناخبة.

الدائرة الأولى

وفي الدائرة الأولى التي تضم مركز ومدينة الفيوم والمخصص لها ثلاثة مقاعد، كانت الجولة الأولى قد أسفرت عن حسم مقعدين، بعد إعادة العملية الانتخابية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فاز محمد محمود عبد القوى مرشح حزب مستقبل وطن، وعلى أيوب مرشح مستقل، بينما يتنافس على المقعد الثالث في جولة الإعادة سيد أحمد سلطان مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد فؤاد زغلول مرشح حزب الوعي.

الدائرة الرابعة

أما الدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق والمخصص لها مقعدان، فلم يُحسم أي منهما خلال الجولة الأولى، لتشهد جولة الإعادة منافسة بين يوسف الشاذلي مرشح حزب مستقبل وطن، وعلاء العمدة مرشح حزب الجبهة الوطنية، واللذين ينتميان إلى تحالف الأحزاب، في مواجهة مرشحين مستقلين هما مصطفى مؤمن، واللواء محمد تعيلب.

