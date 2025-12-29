الإثنين 29 ديسمبر 2025
البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو اليوم في مارالاغو بفلوريدا

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الإثنين، في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.


وقال البيت الأبيض في بيان له: "يشارك الرئيس في اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء نتنياهو"، مشيرًا إلى أن اللقاء سينعقد يبدأ الساعة 1:00 ظهرًا (9:00 مساءً بتوقيت موسكو).


والسبت الماضي، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطلع وأربعة مسؤولين أمريكيين سابقين، قولهم إن "المسؤولين الإسرائيليين أصبحوا أكثر قلقا بشأن توسع إيران في إنتاج برنامجها للصواريخ الباليستية، الذي تعرض لأضرار نتيجة الضربات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، وهم يستعدون لإطلاع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الخيارات المتاحة لشن هجوم آخر ضده".

أضافت المصادر أن "المسؤولين الإسرائيليين قلقون أيضًا من أن إيران تقوم بإعادة بناء مواقع تخصيب اليورانيوم التي دمرتها الولايات المتحدة في يونيو، ولكنهم يعتبرون أن الجهود الإيرانية لإعادة بناء المنشآت التي تنتج الصواريخ الباليستية وإصلاح أنظمة الدفاع الجوي المعطلة تمثل قلقًا أكثر إلحاحًا".


وتابعت أن “جزءًا من حجته ”نتنياهو" هو احتمال أن تشكل تصرفات إيران تهديدات ليس فقط لإسرائيل، ولكن أيضًا للمنطقة بشكل أوسع، بما في ذلك المصالح الأمريكية. 

وأنه من المتوقع أن يعرض نتنياهو على ترامب خيارات لمشاركة الولايات المتحدة أو مساعدتها في أي عمليات عسكرية جديدة".

ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن: "برنامج الأسلحة النووية مقلق جدًا. هناك محاولة لإعادة البناء. ليس الأمر عاجلًا جدًا"، مضيفا أن"تمويل إيران لوكلائها في المنطقة هو أيضًا في مقدمة اهتمامات الإسرائيليين".


وأضافت أن "القلق الإسرائيلي بشأن إيران يأتي في وقت أبدت فيه طهران اهتمامًا باستئناف المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى تقليص اتفاقها النووي، وهو ما قد يعقد من محاولات إسرائيل لإقناع ترامب بالتحرك ضد إيران".

