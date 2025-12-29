ترامب يبدي استعداده لزيارة أوكرانيا بشرط (فيديو)

18 حجم الخط

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، استعداده لزيارة أوكرانيا في حالة واحدة، بل وإلقاء كلمة أمام البرلمان الأوكراني حول خطته للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه على استعداد للسفر إلى أوكرانيا إن كان ذلك ضروريًا.

وردًا على سؤال حول ذلك، قال: "لست متأكدًا من ضرورة ذلك، ولكن إذا كان سيساعد في إنقاذ 25 ألف شخص شهريًا.. فسأكون بالتأكيد على استعداد للقيام بذلك".

واقترح الرئيس ترامب إلقاء كلمة أمام البرلمان الأوكراني بشأن خطته لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقال: "مستعد أيضًا لإلقاء خطاب أمام البرلمان الأوكراني إذا لزم الأمر".



.@POTUS on the possibility of traveling to Ukraine: "I'm not sure that it would be really necessary, but if it would help save 25,000 lives a month... I would certainly be willing to do that." pic.twitter.com/Xxc0sEHJnE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 28, 2025

وأعلن ترامب قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا "أكثر من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن الرئيسين الأوكراني والروسي يريدان التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب.

وأشار إلى أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا في غضون أسابيع إذا سارت الأمور بشكل جيد، وهناك إمكانية لعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في الوقت المناسب".

وكان ترامب قد التقى قبل المؤتمر الصحفي نظيره الأوكراني زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة، في منتجعه الخاص "مارالاغو" بولاية فلوريدا.



