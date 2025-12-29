الإثنين 29 ديسمبر 2025
ترامب يبدي استعداده لزيارة أوكرانيا بشرط (فيديو)

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، استعداده لزيارة أوكرانيا في حالة واحدة، بل وإلقاء كلمة أمام البرلمان الأوكراني حول خطته للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا.

 

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه على استعداد للسفر إلى أوكرانيا إن كان ذلك ضروريًا.

وردًا على سؤال حول ذلك، قال: "لست متأكدًا من ضرورة ذلك، ولكن إذا كان سيساعد في إنقاذ 25 ألف شخص شهريًا.. فسأكون بالتأكيد على استعداد للقيام بذلك".

واقترح الرئيس ترامب إلقاء كلمة أمام البرلمان الأوكراني بشأن خطته لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقال: "مستعد أيضًا لإلقاء خطاب أمام البرلمان الأوكراني إذا لزم الأمر".
 

وأعلن ترامب قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا "أكثر من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن الرئيسين الأوكراني والروسي يريدان التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب.

 

وأشار إلى أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا في غضون أسابيع إذا سارت الأمور بشكل جيد، وهناك إمكانية لعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في الوقت المناسب".

وكان ترامب قد التقى قبل المؤتمر الصحفي نظيره الأوكراني زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة، في منتجعه الخاص "مارالاغو" بولاية فلوريدا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

